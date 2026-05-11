Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que a mediados de este mes de mayo se tendrían ya los resultados de la elección presidencial, a casi un mes de los comciios generales del 12 de abril.

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