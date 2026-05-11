El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que a mediados de este mes de mayo se tendrían ya los resultados de la elección presidencial, a casi un mes de los comciios generales del 12 de abril.

El miércoles 6 de mayo, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen trabajando arduamente en la resolución de las actas observadas.

Mientras que el JNE lleva adelante las audiencias públicas respecto de las apelaciones sobre lo resuelto por los JEE.

Además, el jueves 7 de mayo concluyó el plazo para las audiencias de recuento de votos a nivel de los 60 Jurados Electorales Especial de todo el país.

Estos resultados servirán para la proclamación de los resultados de la elección presidencial.

“Una vez culminada esta etapa de recuento de votos, los JEE solicitarán a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de la ONPE el reporte al 100% del cómputo del ámbito de su competencia territorial”, detalló.

Posteriormente, emitirán su “Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República”, agregó en el JNE Media.

Explicó que los JEE levantan sus correspondientes actas en audiencias públicas a las que invitan a los personeros de partidos políticos, quienes suscriben el citado documento. Además, las actas son publicadas en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía de todo el país.

“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la Presidencia de la República logran pasar a la segunda vuelta electoral”, puntualizó.

Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a las 9 de la mañana del lunes 11 de mayo ya fueron contabilizadas el 99.632 % de votos y el 0.368 % de actas figuraba para envío al JEE.