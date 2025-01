El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, pidió al Poder Judicial que ordene la conclusión de la investigación en su contra por presunto cohecho por haber vencido el plazo de ley en noviembre del 2024.

El recurso de control de plazo que planteó el fiscal, quien está ejerciendo su propia defensa legal en este proceso, fue evaluado este viernes por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, en una audiencia virtual.

Ahí, Pérez Gómez solicitó formalmente que el magistrado ordene un plazo de cinco días para que la fiscalía suprema que lo investigó por los testimonios de Jaime Villanueva se pronuncie y defina si concluye la investigación preliminar o pase a una etapa preparatoria.

Según recordó, el 11 de noviembre del 2024 solicitó al despacho del fiscal Alcides Chinchay que concluya con la investigación preliminar, y al día siguiente le respondieron que efectivamente habían transcurrido los ocho meses por lo que disponía la conclusión de las indagaciones.

“A la fecha no se ha emitido la disposición correspondiente, ya sea de archivar actuaciones o no. Por eso invoco este control de plazos [...] se indica que ha transcurrido en exceso el plazo legal de diligencias preliminares, pero hasta la fecha no se ha emitido la decisión correspondiente”, advirtió.

El fiscal Luis Felipe Zapata, de la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, respondió que si bien se concluyó la investigación preliminar en noviembre del 2024, hubo diligencias posteriores que impidieron emitir la disposición que exige José Domingo Pérez.

Entre ellas, la derivación de la carpeta de lo actuado a la primera fiscalía suprema a cargo del caso contra Patricia Benavides, y que luego devolvió el caso el 26 de diciembre del 2024 al indicar que no era de su competencia evaluar el caso contra Pérez y otros.

Esto generó una disputa de contienda negativa que recién fue resuelta el 20 de enero, según detalló el fiscal. “Este recorrido procesal demuestra que los plazos no se han dilatado por inacción”, aseguró para luego pedir al juez que le dé “un plazo razonable tomando en cuenta la complejidad de la investigación”.

Al concluir la audiencia, Juan Carlos Checkley anunció que emitiría su decisión y la notificaría a ambas partes.