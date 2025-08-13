Juicio a Martín Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua | Tenemos Que Hablar

Este miércoles 13 de agosto, el Poder Judicial tomará una decisión clave sobre el futuro legal del expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta un pedido de prisión preventiva por 6 meses en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La audiencia fue reprogramada tras nuevos documentos de la Fiscalía y la defensa. ¿Qué puede pasar con Vizcarra? ¿Irá a prisión o seguirá libre durante la investigación? Hoy analizamos lo que está en juego, los antecedentes del caso y las consecuencias políticas de lo que decida el juez Jorge Chávez.