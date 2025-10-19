Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Martín Vizcarra y Pedro Castillo cerca de ser sentenciados: sus juicios entran en la recta final con sus interrogatorios
Los juicios seguidos en el Poder Judicial contra los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022) entran esta semana en su recta final con audiencias en las que se realizarán los interrogatorios a los acusados. Este es el paso previo a la presentación de los alegatos finales y a la posterior emisión de ambas sentencias, que se estiman para inicios de noviembre.

