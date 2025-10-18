Pedro Castillo será citado para declarar por el golpe de Estado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso

Escucha la noticia
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), llevó a cabo este viernes 17 de octubre una sesión ordinaria donde se dio cuenta, entre otras cosas, del informe sobre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y sus exministros por el fallido Golpe de Estado.
