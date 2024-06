La fiscalía pidió al Poder Judicial la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, de acuerdo con fuentes de El Comercio. En ese caso, el expresidente es acusado por rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

Según conoció este Diario, la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios será evaluada este jueves 6 de junio desde las 11:30 a.m. La audiencia virtual será dirigida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

La medida original vence este jueves. Sin embargo, en caso el juez no apruebe la prolongación o no emita su resolución este mismo 6 junio, Pedro Castillo no saldrá libre. Esto porque se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses por organización criminal y corrupción (casos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía).

El juez supremo Juan Carlos Checkley evluará el pedido Foto: Poder Judicial

Esa segunda orden de prisión preventiva, también dictada por el magistrado Juan Carlos Checkley, está vigente desde marzo del 2023. Por lo tanto, se prevé que dure hasta marzo del 2026.

Dentro al proceso por el golpe de Estado, en diciembre del 2022, el juez Juan Carlos Checkley impuso prisión preventiva a Pedro Castillo por 18 meses. Desde entonces, el expresidente está recluido en el penal de Barbadillo. La decisión luego fue confirmada en segunda instancia ese mismo mes por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Checkley dictó esa orden de prisión preventiva contra Pedro Castillo el 15 de diciembre de ese año. Sin embargo, el plazo se cuenta desde el 7 de diciembre previo, fecha en que el expresidente fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México luego de su mensaje de golpista. Por lo tanto, vence este jueves 6 de junio.

Orden de prisión preventiva original contra Pedro Castillo

Actualmente, el proceso por el golpe de Estado se encuentra en etapa de control de acusación, donde el juez Checkley evalúa la acusación fiscal y los recursos de las defensas para definir si el caso avanzará a juicio. El magistrado ha estimado que esta etapa podría cerrarse en julio próximo, fecha en que se definirá si el expresidente irá a juzgamiento.

Recién en el eventual juicio se determinará si Pedro Castillo y el resto de acusados son culpables por delitos relacionados al golpe de Estado. La expectativa del Ministerio Público es que la prisión preventiva se amplíe y que el caso resulte en una sentencia antes de que esta medida se venza.

El expresidente y su exministra Betssy Chávez son los únicos acusados por este caso que son procesados bajo prisión preventiva. El resto, entre ellos los exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, enfrentan la acusación penal bajo libertad con restricciones.

Noticia en desarrollo....