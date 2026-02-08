Poder Judicial admite a trámite demanda para otorgarle salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Son viables los argumentos?

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de hábeas corpus preventivo presentada a favor de la Embajada de México, para ordenar la entrega inmediata de un salvoconducto a la golpista ex primera ministra Betssy Chávez con el fin de que salga del país.

​El recurso fue interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, por presunta vulneración de la libertad personal y derechos conexos.

De acuerdo con la resolución del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Serpa presentó la demanda tras las declaraciones del presidente José Jerí en las que se refirió a la posibilidad de ingresar a la embajada para ejecutar la orden judicial de prisión preventiva contra Chávez, quien permanece asilada desde noviembre del 2025.

Presidente José Jerí habló sobre la posibilidad de ingresar a la Embajada de México en noviembre del 2025.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, dijo Jerí en esa oportunidad.

Sin embargo, el canciller Hugo de Zela descartó posteriormente cualquier posibilidad de ingresar a la fuerza a la sede diplomática.

Solicitud y fundamentos

Serpa Valdez solicitó en su demanda de hábeas corpus que se declare fundado el recurso y “se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de la sede diplomática”.

Además, pidió que se disponga que ninguna autoridad, incluyendo al presidente José Jerí, la Policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial pueden ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México.

En tal sentido, solicitó que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada y se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando el recinto diplomático.

Y pidió condenar a los responsables al pago de los costos del proceso y se ordene la entrega inmediata del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Análisis sobre la demanda

Al respecto, el penalista Vladimir Padilla consideró que los fundamentos de dicha demanda no son sólidos y que en realidad lo que busca el demandante no es proteger a Chávez, sino forzar el otorgamiento del salvoconducto por la vía judicial.

“Esto es un despropósito. Se trata de una asunto diplomático. La discusión es internacional”, dijo a este Diario.

Aseguró que si realmente quisieran denunciar algún atropello a los derechos de Chávez, México debería recurrir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“Cualquier juez constitucional que sepa de estas cosas debería de rechazarlo de plano porque si él declarase fundado el hábeas corpus, lo que estaría diciendo es que él está por encima de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, manifestó.