El Poder Judicial ratificó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, en el marco del caso “Las Gardenias”, que investiga asesinatos ocurridos entre 1989 y 1992 en la región San Martín.

La decisión fue adoptada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que rechazó el recurso de la defensa del exdirigente subversivo, quien buscaba sustituir la medida por una comparecencia simple. Con ello, se confirmó que continuará privado de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Cabe señalar que en enero de este año se cumplía la condena de 35 años por la que Polay cumplía prisión por terrorismo. Sin embargo, en diciembre de 2025 el PJ dictó los 18 meses de prisión preventiva por el caso Las Gardenias, medida que ahora ha sido ratificada.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra que se ratifique 18 meses de prisión preventiva para Víctor Polay, excabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), acusado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado por el caso ‘Las… pic.twitter.com/OEnQNu6gme — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 1, 2026

Según la resolución, el tribunal consideró que existen elementos suficientes que vinculan a Polay con los hechos, así como riesgo de fuga, tomando en cuenta antecedentes como su escape del penal Castro Castro en 1990.

El caso está relacionado con la denominada “Noche de las Gardenias”, ocurrida el 31 de mayo de 1989, cuando miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asesinaron a ocho personas en Tarapoto, muchas de ellas pertenecientes a la comunidad LGTBI.

De acuerdo con la tesis fiscal, estos crímenes formaron parte de una política de “limpieza social” impulsada por la organización subversiva, dirigida contra personas por su orientación sexual.