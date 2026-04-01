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Victor Polay Campos, exlíder del MRTA, preso por terrorismo, seguirá en prisiónm. (Foto: Captura /Agencia Andina)
Victor Polay Campos, exlíder del MRTA, preso por terrorismo, seguirá en prisiónm. (Foto: Captura /Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial ratificó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, en el marco del caso “Las Gardenias”, que investiga asesinatos ocurridos entre 1989 y 1992 en la región San Martín.

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