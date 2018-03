Kenji Fujimori renunció al partido Fuerza Popular

El congresista Kenji Fujimori anunció la tarde de este jueves, a través de un mensaje en Twitter, su renuncia al partido político Fuerza Popular.

El anuncio del parlamentario, que a fines de enero ya había renunciado a la bancada de Fuerza Popular junto a otros nueve legisladores, se da un día después de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, dijera en su declaración ante fiscales peruanos que la constructora aportó para la campaña de Keiko Fujimori del 2011.



"Con mucha tristeza, tengo el deber de renunciar al Partido Fuerza Popular. El sacrificio de tantas personas por el fujimorismo en todo el Perú hoy se ve empañado por unos pocos. No dudo de mi hermana, pero el partido ya no tiene autoridad moral. El amanecer, sin embargo, llegará", manifestó Kenji Fujimori, quien fue el congresista con más votos por segunda elección general consecutiva.

Según fuentes de El Comercio, Barata declaró que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña del partido conocido por entonces como Fuerza 2011.

Barata también precisó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011 y ex miembro de la plancha presidencial de Keiko Fujimori, y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Luego, en la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos.

Los otros US$200.000 —de acuerdo a la versión de Barata— se entregaron a raíz de una reunión de empresarios convocada por Ricardo Briceño, presidente de la Confiep en el período 2009-2011. Según Barata, la cita se realizó ante la posibilidad de que Humala ganara la presidencia.

También la tarde de este jueves, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, manifestó que si bien su gremio no realizó ningún aporte a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, sí realizó una campaña “a favor de la empresa privada y de la economía de mercado” durante esos comicios.

“Nosotros recibimos US$200.000 de Odebrecht dentro de una serie de aportes y los utilizamos para la campaña en favor de la empresa privada”, dijo Benavides a RPP.