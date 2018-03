Ley Mulder: Aprueban polémica prohibición de la publicidad estatal

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy, en primera votación, el cuestionado proyecto de ley de Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Con votos de Fuerza Popular, el Apra, APP y uno del Frente Amplio —Justiniano Apaza—, se aprobó un texto que apenas consigna modificaciones respecto a la versión inicial.

Los cambios consisten en establecer excepciones a la prohibición para casos de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. Sin embargo, a la vez se fija como tope máximo del anuncio el 10% de la facturación total del medio, siempre y cuando no supere el 0.25% de la partida presupuestal de la entidad estatal anunciante.

"No tiene sentido que se termine aprobando más allá de cualquier modificación, sea buena o mala [...] Tiene como primer inconveniente que no ha sido producto de un debate concienzudo con las partes interesadas. El Consejo de Prensa Peruana no ha sido parte del debate", había manifestado el presidente de dicha institución, Bernardo Roca Rey, antes de que se apruebe la norma.

En un debate que se prolongó por poco menos de dos horas, parlamentarios de bancadas como la de Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Nuevo Perú se manifestaron en contra de aprobar la norma tal como está. Las críticas se circunscribieron al atentando contra la libertad de información que se estaría perpetrando, el poco tiempo de debate que tuvo la norma y lo tarde que se dio a conocer el texto final de la misma.

Tanto la bancada oficialista como la de Nuevo Perú solicitaron el regreso del proyecto a comisiones ordinarias. Aun así, la cuestión previa fue rechazada por mayoría.

"El nuevo texto del proyecto de Mauricio Mulder tiene más palabras, pero mantiene los mismos vicios del inicial", remarcó el parlamentario Juan Sheput.

Peruanos por el Kambio y Acción Popular votaron en contra de la iniciativa. La bancada de Nuevo Perú se abstuvo, mientras el Frente Amplio votó dividido entre abstenciones y un voto favorable.

Ahora existen dos caminos para ratificar la cuestionada aprobación de hoy. Uno es realizar la segunda votación en el pleno del Parlamento. El otro es exonerar al proyecto de segunda votación en la Junta de Portavoces.