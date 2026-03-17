Resumen
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El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a María Cuadros Espinoza como nueva ministro de Educación (Minedu). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 17 de marzo.
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