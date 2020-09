El laberíntico caso de Richard Cisneros, conocido como Richard ‘Swing’ ha sumido al país en una nueva crisis política que -audios de por medio- coloca al presidente de la República contra las cuerdas.

En las grabaciones, cuya duración total excede las dos horas, a Martín Vizcarra no solo se le oye reconocer haber recibido a Cisneros en Palacio de Gobierno, sino también coordinar con su equipo las versiones que darían a la opinión pública.

Desde que, en mayo pasado, se revelaran las relaciones contractuales del cantautor con el Estado, el mandatario ha brindado más de una declaración sobre sus vínculos con Cisneros. Aquí las repasamos.

La colaboración de campaña

El 25 de mayo, luego de conocerse el contrato por S/30 mil que el Ministerio de Cultura celebró con el cantautor en plena pandemia por el COVID-19, Vizcarra se refirió , por primera vez, a su relación con él.

Desde Palacio de Gobierno, sostuvo que conoció a Cisneros durante la campaña presidencial del 2016 y que, “seguramente”, aquel vínculo le permitió tener “una participación en algún nivel del gobierno”.

“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral (de PPK en el 2016), él colaboraba y participaba y ahí seguramente, esa relación le ha permitido que también tenga una participación en algún nivel del Gobierno”, dijo en conferencia de prensa.

Las visitas a Palacio

El 1 de junio, El Comercio reveló que Cisneros había visitado Palacio de Gobierno en dos oportunidades, en el 2018. Según los registros, ‘Swing’ ingresó a la sede del Ejecutivo el 28 de julio y el 12 de octubre de aquel año.

En ese entonces, Karem Roca –asistente del despacho presidencial y protagonista de los audios difundidos este jueves- dijo que recibió a Cisneros “por cortesía”.

“Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”, señaló a en diálogo con este Diario.

Pocos días después, el 4 de junio, el presidente de la República negó haber recomendado a Richard ‘Swing’ para ser contratado en el Ministerio de Cultura.

“No he recomendado a él ['Richard Swing'] ni a ninguna otra persona a un cargo público. Estoy completamente convencido que participar en una campaña electoral no te da derecho a ingresar a un cargo público”, señaló en conferencia de prensa.

Vizcarra, además, indicó que se le estaría tratando de afectar con mentiras sobre sus vínculos con Cisneros.

“Vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que Joseph Goebbels aplicaba hace muchos años en el régimen nazi en Alemania, miente miente que algo queda. Luego uno puede aclarar, pero alguien creerá pues y lamentablemente hay gente que tiene esta actitud política para atacar a un rival que puede ser político”, agregó.

Asimismo, afirmó haber facilitado la información sobre las visitas a Palacio de Gobierno al Ministerio Público.

“Nosotros en estos años de Gobierno hemos tomado decisiones en favor de la población sabiendo que estábamos atacando a ciertos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para mellar la confianza, [...] pero hay que dar respuesta porque no se puede dejar dudas para que la aprovechen quienes quieren generar confusión y caos”, dijo.

“Hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que realice las investigaciones del caso, hemos abierto nuestros archivos, el registro de visitas y todos los archivos digitales de los casos. Todo se le ha entregado a la fiscalía, todos los registros de visitas, todo”, agregó.

La respuesta al Congreso

El pasado 4 de setiembre, mediante un oficio cursado al presidente del Congreso de la República, Martín Vizcarra se negó a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, dirigida por el legislador –y difusor de las grabaciones en cuestión- Edgar Alarcón, quien lo había convocado para que responda por los contratos de Cisneros con el Estado.

En la carta, el presidente manifestó no haber tenido participación alguna en dichas contrataciones.

“Por otro lado, a pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, escribió.

Carta enviada por Martín Vizcarra al Parlamento.

La versión de Morales

El día que Mirian Morales, secretaria general del despacho presidencial, compareció ante el Congreso de la República para responder sobre el caso Cisneros, esta aseguró haber tenido dos contactos con el cantautor.

“El día que puedo dar fe que lo conocí fue el 28 de junio de 2018. Se convocó al señor porque había solicitado reiteradas veces para alcanzar proyectos de comunicación. El despacho lo consideró a bien y se le citó para ese día”, dijo ante la Comisión de Fiscalización.

Morales, asimismo, confirmó que Cisneros le había expresado su voluntad de ser asesor presidencial.

“Se conversó sobre las propuestas, nos da recomendaciones, él hablaba de la posibilidad de hacer una canción y mencionó su expectativa de querer ser asesor del presidente. Le dije que hay procedimiento, requisitos, le expliqué que hay una comisión consultiva, ad honroem, también personal técnico. Pero no hubo ofrecimiento”, sostuvo.

Dos semanas antes, Cisneros había sido interrogado por la misma comisión del Congreso. En ese entonces, el cantautor declaró:

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella...nosotros nos conocimos en el coctel de celebración del primer gabinete de Vizcarra. Intercambiamos ideas, estuve en la juramentación también invitado por ser parte de una campaña donde hemos trabajado arduamente. Al conversar con Morales tenía dos proyectos: uno para ser parte del grupo de asesores presidenciales de Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocía, de mi experiencia en marketing político, liderazgo transformador, pero no me tomaron porque había que tener un título y eso bloqueó mi trabajo”.

