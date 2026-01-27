La congresista Patricia Juárez afirmó que el presidente de la República, José Jerí (Somos Perú), debe asumir la responsabilidad por la actual crisis política y consideró que “tiene que pagar las consecuencias seguramente a partir de julio”.

En declaraciones a Canal N, Juárez sostuvo que fue la primera en cuestionar públicamente a Jerí, incluso durante una sesión de la Comisión de Fiscalización. “Yo le he dicho al presidente Jerí, a dos metros de distancia, que lo hago responsable de la situación en la que ha puesto al país”, señaló.

La parlamentaria recordó que no estuvo de acuerdo con que Jerí asumiera la Presidencia de la República, aunque precisó que su designación fue una decisión adoptada por mayoría. “El responsable de ponernos en esta situación grave de crisis que estamos atravesando en este momento es Jerí”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la mayor crisis del mandato de José Jerí, originada por una serie de reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado y propietario del restaurante Xin Yan, en San Borja, y de Market Capón.

El mandatario fue captado ingresando encapuchado a un restaurante de Yang y, posteriormente, a un local del empresario en el Centro de Lima que había sido clausurado.

En este contexto, congresistas, principalmente de bancadas de izquierda, reunieron las 26 firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el jefe del Estado. El pedido se suma a seis mociones de censura presentadas la semana pasada.

En la moción de vacancia se sostiene que Jerí habría intentado “engañar o sorprender a los transeúntes usando una capucha”, hecho que, según el documento, generó reclamos y rechazo en la población.