Conforme a los criterios de Saber más

En nuestra crónica pasada “Pedro busca técnicos” (5/5/21), previmos parte de lo que está pasando: Castillo iba encontrar en el Nuevo Perú de Verónika Mendoza, la cantera de técnicos que requiere para rearmar su plan de gobierno, afrontar los dos debates acordados con Fuerza Popular y el JNE y, si todo le sale bien, gobernar la papa caliente.

En efecto, tras la reunión de Castillo con Verónika el 5 de mayo, han conversado sobre el diseño de un plan que reemplace al ya obsoleto que Perú Libre inscribió en el JNE antes de la pandemia, y presentar algo que no quiere llamar ‘equipo técnico’. Una fuente cercana a su campaña me cuenta que está buscando un nombre alternativo. En Castillo, hay más bronca con los términos que con los contenidos.

Mis fuentes de Nuevo Perú, habitualmente asequibles, se han vuelto herméticas. Presumo que el pacto político no está cerrado y les está sorbiendo el seso ponerse de acuerdo con el atribulado profesor. El miércoles anunció que suspendía su gira por el sur por razones de fuerza mayor y la primera que se nos ocurre, es que tiene que tomar varias decisiones para poner orden en una campaña que se desborda y con un socio principal, Vladimir Cerrón, que está harto de que lo escondan. Un tuit posterior fue más explícito al decir que se aboca a presentar un plan. Es más, mientras cierro esto, una fuente me insiste que en ha habido un amago de ruptura entre Castillo y Cerrón, y ello explicaría porque el candidato ha estado celebrando reuniones fuera del local de Perú Libre en Breña.

Marco Sifuentes, en La Encerrona, habló de 3 equipos simultáneos y que uno de ellos responde a Vladimir Cerrón, pero una fuente cercana a los castillistas me pinta el caos de otra forma: no son tres equipos, sino una sobre oferta de técnicos y operadores políticos, que se acercan al aún puntero a sabiendas de que necesita planes y manos.

El ‘kitchen cabinet’ de Castillo, o sea, su entorno íntimo de campaña, es un misterio; pero sabemos que hay un asesor político y jefe de campaña, Richard Rojas; un economista ligado a Perú Libre; Cerrón que, a pesar de todo, mantiene su ascendiente; Roger Nájar, cuadro importante de Perú Libre (es congresista electo y fue congresista por UPP en el periodo del 2011 al 2016); y a veces participa la candidata a vicepresidenta Dina Boluarte.

El ascendiente de Nájar lo he confirmado pues sé que participó en la segunda reunión de Castillo con Julio Guzmán. En la primera solo estuvo Guzmán con Castillo. En la segunda, el morado estuvo acompañado de su secretario general, Rodolfo Pérez; y Castillo estuvo con Nájar y con un asesor que no he podido determinar, pero es probable que se tratara de Rojas. He buscado a Nájar pero no contesta mis mensajes.

El pacto con Verónika Mendoza no está cerrado mientras Castillo no decida cómo y con quién trabajará su plan de gobierno.

Este pequeño grupo castillista, unos más unos menos, avaló los ’10 Compromisos con el Perú' difundidos tras la reunión con Verónika. Los 10 puntos fueron sobre materia política y democrática, pero me cuentan que tiene un equivalente de compromisos en materia económica que podría presentarlo el sábado, en lugar de acudir al debate show en las afueras de Santa Mónica. Sería una movida doble: zafar de un reto incómodo y a la vez llenar un tremendo vacío en su perfil.

Cuando le pregunto a otra fuente que conoce a Castillo por qué, en pleno trajín de la segunda vuelta, este habla con el psicólogo Saúl Peña, me responde: “El profesor está conociendo gente”. El Comercio pudo luego aclarar que fue a la casa de Peña a visitar a un familiar de este, no al psicólogo; pero valga la respuesta de mi fuente para delatar el combo de apremio y candor de este casting de personalidades con una mano extendida en un país sin partidos. Pasó con el científico Modesto Montoya que fue convocado por Cerrón y a las pocas horas armó un encuentro virtual de físicos e ingenieros ligados a la UNI, en el que participó Castillo. Ya había participado en otro durante la primera vuelta, cuando no estaba en el radar. La ciencia, a secas, es uno de los pocos intereses que se le ha detectado al profesor.

En el encuentro virtual del martes con el grupo coordinado por Montoya estuvo Gonzalo García Núñez, ingeniero con experiencia en economía, ex director del BCR y presidente del extinto CNM. Milita en Fuerza Ciudadana, el grupo que se alió al Partido Morado en la primera vuelta y cuya figura más conocida es Susel Paredes. Lo llamé y me confirmó que está dispuesto a colaborar con Castillo, a quien conoció algunos años atrás cuando este asistió, entre un grupo de docentes, a un encuentro científico organizado en la UNI. Gonzalo me aclara que su disponibilidad es a título personal, sin implicar a su partido.

Modesto Montoya admitió haber conversado con Vladimir Cerrón más no con Castillo. El encuentro con el candidato no se hizo esperar.

Además de estos acercamientos visibles, me aseguran que, sobretodo en el Norte y en los corrillos políticos cajamarquinos, hay gente ligada a APP que colabora con Castillo y podría sostener su campaña si se resquebrajara la relación con Perú Libre. Por cierto, Castillo ha estado viviendo, hasta hace poco, en la misma región de Chota de la que son oriundos los Acuña. Pero César -me aclaran- estaría al margen de esas movidas.

Gonzalo García Núñez, ex director del BCR, es otro de los profesionales de izquierda que se acercan a Castillo. (Foto: Giuliano Buiklece/archivo)

¿Y los 200?

Miguel del Castillo, director del portal y canal de cable UCI Noticias, economista e hijo de Jorge del Castillo, tiene una relación particular con Pedro Castillo. Durante la primera vuelta, cuando su intención de voto era minúscula, fue, por recomendación de un colaborador de UCI, invitado a a una entrevista presencial con el conductor Diego Acuña. Su performance fue terrible, como lo pueden ver en segmentos viralizados por sus adversarios.

Tras la entrevista, Castillo tuvo una conversación accidental con Del Castillo, en la que reconoció su debilidad discursiva y este le ofreció ayudarlo a superarla. Hubo otra entrevista al aire y varias conversaciones en privado. Y tras el triunfo en primera vuelta, vino el compromiso de elaborar un plan. Esta historia me la contó un cercano colaborador de UCI, pero llamé a Miguel y la completó: “Recibí la invitación del profesor Castillo para colaborar con la elaboración de un plan y el desarrollo de un proyecto de gobierno. No de convocar a ministros, que de eso nunca se ha hablado. Un equipo de profesionales, básicamente de la PUCP, ha estado trabajando en esto, se ha reunido con el profesor y ha entregado un plan, que es su plan también”. El geólogo Patricio Valderrama ha confirmado su participación en ese equipo.

Miguel del Castillo difundió en sus redes esta foto amical con Pedro Castillo.

El Plan 200 tiene ese nombre por el Bicentenario y porque plantea lo que se debe hacer en los primeros 200 días de gobierno. Nada de estatizar, pero sí nacionalizar en el sentido izquierdista de orientar la actividad económica hacia el mercado interno, respeto a la independencia del BCR, a la libertad de expresión y, en general, un toque liberal que probablemente provoque los reparos del ala dura del sombrero de Castillo. Le pregunté a Miguel si el Plan 200 incluía un resumen que podría leerse en una conferencia de prensa y me dijo que sí.

Castillo ahora dispone de planes, ideas, equipos y colaboradores individuales; pero el nivel de improvisación de su campaña impide saber cuáles escogerá. Al cerrar esta crónica, la probabilidad de que el sábado rebata el debate en Chorrillos con la presentación de un plan, era alta, pero todas las fuentes coinciden en que el candidato navega en mareas impredecibles.

Ayer a última hora, Castillo publicó un escueto comunicado en el que mantiene la indefinición respecto a qué colaboradores y qué plan es el prioritario, e informó que Najar es el coordinador de ese proceso.