La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó para este martes 21 de abril, la entrega de pasaporte e información del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

A través de una providencia la Fiscalía estableció las diligencias para las 4:00 p.m. en atención a su situación particular y a las solicitudes presentadas.

De acuerdo al documento, el fiscal adjunto Leonardo Rosales tomó en cuenta que el jefe de la ONPE detalló que sus vacaciones, programadas del 7 al 12 de mayo de este año, fueron canceladas; y que, además, permanece bajo seguridad del Estado las 24 horas, “lo cual se deberá tomar en consideración en su debida oportunidad”.

Además, Corvetto solicitó reprogramar su declaración testimonial de manera virtual, conforme a la Ley N° 32374, o en su defecto, de considerarse necesario, de forma presencial.

El jefe de la Onpe, Piero Corvetto, puede ser “detenido y allanado” en cualquier momento, advierten. / Hugo Perez

Estas diligencias forman parte de la investigación en curso que se realizan en torno a las presuntas irregularidades en el desarrollo de las Elecciones Generales del 12 de abril.

Carpeta fiscal 205 - 2026