Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe de la ONPE detalló que sus vacaciones, programadas del 7 al 12 de mayo de este año, fueron canceladas. Foto: Andina/composición GEC
El jefe de la ONPE detalló que sus vacaciones, programadas del 7 al 12 de mayo de este año, fueron canceladas. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó para este martes 21 de abril, la entrega de pasaporte e información del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: