Resumen
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La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó para este martes 21 de abril, la entrega de pasaporte e información del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
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