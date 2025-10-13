El presidente de la República, José Jerí, afirmó que su Gobierno de Transición estará enfocado en ejecutar acciones concretas para atender las principales demandas del país.

“Este Gobierno de Transición va a ser un gobierno de impacto y de medidas que sean efectivas para lograr los objetivos que el país necesita el día de hoy”, expresó durante una reunión con 15 gobernadores regionales en la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

El mandatario destacó que su gestión, a la que definió como un “Gobierno de Transición y de Reconciliación”, tiene limitaciones, pero debe centrarse en resolver lo urgente. En ese sentido, reiteró que una de sus prioridades será enfrentar la delincuencia.

“Le hemos declarado la guerra a la delincuencia, sí tal cual. Tenemos que defender a nuestros ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer”, enfatizó.

Jerí anunció además que el Acuerdo Nacional se reunirá este lunes 20 a las 10:00 a.m. para abordar tres temas prioritarios: la lucha contra la inseguridad, el proceso hacia las próximas elecciones generales y las acciones necesarias para reactivar la economía.

“Son los tres principales temas que son los más urgentes, no los únicos. Las medidas que ustedes (gobernadores) nos han planteado, que recogen en buena cuenta la preocupación que tienen en sus regiones, de las inversiones que están en curso, serán materia justamente de ese espacio técnico”, señaló.

Finalmente, el presidente se refirió al nuevo gabinete ministerial y aseguró que será dinámico y comprometido.

“No quiero un gabinete que esté sentado en escritorio”, manifestó Jerí, al recalcar que su administración buscará resultados visibles y de impacto en el corto plazo.