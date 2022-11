El legislador de Acción Popular, Raúl Doroteo, afirmó que considera un “honor” que se le denomine “Niño” pues esta categoría estaría asociada a valores positivos, esto con relación a las declaraciones dadas a las autoridades meses atrás por Karelim López.

“Es un honor que nos comparen con los niños, porque tienen la imagen de ser culto y de muchos valores”, afirmó en Exitosa.

“Nos quieren manchar, esta señora Karelim no tiene ningún medio probatorio, cuántos meses hay de proceso, este proceso debe tener sus plazos”, añadió.

En otro momento, descartó ser cercano al presidente Pedro Castillo; sin embargo, dijo que no firmará la moción de vacancia presidencial.

“Esas son las presiones mediáticas, yo no le tengo miedo, no voy a firmar la moción, no porque quiera defenderlo al presidente, es que esa no es la forma, la derecha bruta no le hace bien al país. Si la presentan, pues en su momento tomaremos una decisión responsable por el país”, refirió.

Además, sobre la sentencia de prisión suspendida dada en su contra, explicó que se debe a que existe una “presión mediática enorme” pues se trata de una denuncia infundada.

“Mantuve silencio durante un año para evitar polémica en un país polarizado. Ahora, para que el país entero se entere, este proceso lleva diez años, los hechos pasaron hace 10 años, tres veces fue archivado, ahora en calidad de congresista se me abre proceso, un juez provisional busca sentenciarme por un proceso administrativo, acá no ha habido colusión”, manifestó.

“Tres veces absuelto. Jamás he mentido en mi hoja de vida, el que inscribe es el personero legal, el que tiene la clave de acceso es el personero, no ha habido falsedad, hubo una presión mediática. Hay una presión mediática enorme en este caso”, añadió.

Sentencia

La tarde de ayer, el Poder Judicial impuso cuatro años de prisión suspendida al congresista Raúl Doroteo Carbajo (Acción Popular) por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

A través de sus redes sociales, dicho poder del Estado detalló que la sentencia fue expedida este lunes,14 de noviembre, por el Juzgado Unipersonal de Corte de Ica.

“Juzgado Unipersonal de Corte de Ica impone cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica”, se lee en la cuenta de Twitter del Poder Judicial.