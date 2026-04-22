El conteo de votos de las Elecciones Generales del 2026 continúa con su lento avance. Este miércoles se inicia el recuento de votos en Lima Metropolitana. Según pudo verificar El Comercio, hasta este martes 21 abril por la mañana, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las diez circunscripciones limeñas decidieron aplicar este mecanismo en 146 actas.

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Las 146 actas observadas representan aproximadamente 43.800 votos de elecciones presidenciales, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino [ver cuadro].

Esto si consideramos que en cada una de las actas hay 300 electores. No obstante, en el caso del extranjero podrían ser más, dependiendo de la cantidad de votantes habilitados.

El recuento de votos es el proceso en el cual los JEE vuelven a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Esta figura se aplica cuando no se pueden subsanar las actas observadas.

Hasta este 21 de abril , los JEE de Lima Centro 1, Lima Centro 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 1, Lima Oeste 2, Lima Oeste 3, Lima Sur 1 y Lima Sur 2 han recibido 2.994 actas observadas y han resuelto 1.120 casos.

Cada una de estas circunscripciones comprende a los 43 distritos de Lima Metropolitana y a los peruanos residentes en el extranjero. Así, Lima Centro 1 agrupa a los distritos de Lima y Breña; Lima Centro 2, Jesús María y el extranjero; Lima Este 1, Ate, Chaclacayo, Lurigancho y Santa Anita; Lima Este 2, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

En tanto, a Lima Norte 1 corresponden Rímac y San Martín de Porres; a Lima Norte 2, Independencia y Comas; y a Lima Norte 3, Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos y Santa Rosa.

Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y San Isidro son parte de Lima Oeste 1; La Victoria, San Borja, Miraflores, San Luis y Surquillo, de Lima Oeste 2; Chorrillos, Barranco, Surco y La Molina, de Lima Oeste 3. Finalmente, integran Lima Sur: Lurín y Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y San Juan de Miraflores; y Lima Sur 2: Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Las tres primeras audiencias se realizarán en distritos que corresponden a Lima Norte 3, dos en Carabayllo y una en Los Olivos. Los ciudadanos las pueden seguir en vivo en las plataformas del JNE.

Este es el cronograma de audiencias en Lima Norte 3:

10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos - Lima – Lima

2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo - Lima – Lima

4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo - Lima – Lima

Imagen creada con IA. Fuente: JNE.

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Se aplicará recuento de votos en más de 800 actas en todo el Perú

El JNE informó, del total de 31. 419 actas electorales observadas, se han procesado -hasta el momento -30.420 (96.82%). De ellas, 4.977 tienen pronunciamientos generados y 824 han sido enviadas a recuento de votos. Es decir, se celebrarán más de 800 audiencias en todo el país para aplicar esta figura.

La cifra corresponde al corte de las 9:30 am del martes 21 de abril.

Del total de actas procesadas el 17.55% (5.339) corresponde a la elección presidencial; 21.58% a senadores por distrito electoral único (6.564); 17.79% a senadores por distrito electoral múltiple (5.446); 23.49% a diputados (7.146); y 19.48% al Parlamento Andino (5.925).

El organismo electoral detalló que los JEE con mayor avance en el procesamiento de actas observadas son los de Cusco, Huancayo, Huaura, Pacasmayo, Chiclayo, San Román, Maynas, Huamanga, Piura 2, Arequipa 1, Chanchamayo, Lima Centro 2, Canchis, Huaraz, Tumbes, Piura 1, Cañete, Arequipa 2, entre otros.

Además, recordó que el procedimiento se inicia cuando las ODPE remiten las actas observadas a los JEE acompañadas de un reporte, además del acta que le corresponde al JEE, el cual, por su parte, emite un pronunciamiento comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.

Lo resuelto por el JEE puede ser apelado al Pleno del JNE en el plazo de 3 días calendario a partir del día siguiente de su publicación. El JNE revisará en audiencia pública el acta observada y, luego, se pronunciará en última y definitiva instancia, dentro de tres días hábiles desde el día siguiente de recibido el expediente.

Finalmente, al ser resuelta el acta, esta es retornada a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados.

¿Qué es el recuento de votos y en qué casos se aplica?

El recuento de votos es el proceso en el cual el Jurado Electoral Especial vuelve a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Según el JNE, se realiza para evitar que errores en las actas terminen anulando injustamente la misma o la votación de un partido o candidato.

¿En qué casos procede el recuento de votos?

Información incompleta o ilegible: Actas que no tienen firmas, les faltan datos o son ilegibles y no pueden integrarse con el cotejo. Cifras que no cuadran: Cuando los votos (de un partido, nulos o blancos) son más que el número total de votantes o electores hábiles. Inconsistencias en el voto preferencial:

Si un candidato tiene más votos que su propia organización política.

Si la suma de votos preferenciales de una lista supera el doble de los votos de las organizaciones políticas.

En caso de extravío o siniestro de los ejemplares del acta electoral correspondientes a la ODPE, JEE, ONPE y JNE.

¿Quiénes participan en el recuento de votos?

La asistencia es obligatoria para los integrantes del pleno del JEE: Presidente, segundo y tercer miembro. También para el secretario del JEE, el especialista en tecnología de la información y el operador multimedia.

Opcionalmente pueden estar presentes los personeros legales de las organizaciones políticas y un representante de la fiscalía. Su ausencia no impide el desarrollo del acto.

¿Cómo es el procedimiento del recuento de votos?

El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. Además, muestra las cédulas de sufragio a los asistentes, una por una, a través de medios tecnológicos.

El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE.

El segundo y el tercer miembro del JEE, a su vez y uno por uno, confirman el contenido del voto.

Los personeros legales de las organizaciones políticas, presentes en la audiencia, tienen derecho a examinar el contenido de la cédula, a través de los medios tecnológicos.

Una vez finalizado el recuento de todas las cédulas, se levanta el acta correspondiente con los resultados finales, la que es firmada por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas que deseen hacerlo.

Durante el acto del recuento de votos los personeros no pueden impugnar las cédulas de sufragio ni cuestionar la identidad de los electores que emitieron los votos el día de la elección y que son materia de recuento.

Tampoco procede impugnar la decisión del JEE de realizar el recuento de votos y los resultados del recuento de votos.