Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El conteo de votos de las Elecciones Generales del 2026 continúa con su lento avance. Este miércoles se inicia el recuento de votos en Lima Metropolitana. Según pudo verificar El Comercio, hasta este martes 21 abril por la mañana, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las diez circunscripciones limeñas decidieron aplicar este mecanismo en 146 actas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.