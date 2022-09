La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) rechazó las expresiones de la expresidenta del Parlamento María del Carmen Alva (Acción Popular), quien dijo que la República de Saharaui “son 40 carpas”.

Mediante sus redes sociales, la parlamentaria calificó la afirmación de Alva Prieto como un “despropósito e ignorancia” y aclaró que el restablecimiento de las relaciones diplomática con esta nación se da en consonancia con la carta de la ONU.

“Reducir la República de Saharaui a 40 carpas es un despropósito e ignorancia. La República Árabe Saharaui es reconocida en muchos países. El restablecimiento de relaciones diplomáticas está inspirado en los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”, escribió Luque en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la legisladora Sigrid Bazán resaltó el reconocimiento que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, a la República de Saharaui.

“Resaltamos las declaraciones del canciller Landa en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el reconocimiento del Perú a la República Árabe Saharaui Democrática. Reafirmamos nuestra solidaridad a este Estado, que continúa luchando por su soberanía e independencia”, expresó en la misma red social.

Declaraciones de Alva

Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de este lunes, en la que se presentó el canciller Landa, María del Carmen Alva dijo que el mencionado país solamente estaba constituido por “40 carpas” que ocupaban el territorio de Argelia, por lo que no se justificaba que el Perú establezca relaciones con ese país.

“La Cancillería no está pintada, la Cancillería es la que da los lineamientos, porque el presidente no es que sepa de derecho internacional y todos sabemos que la República Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no está reconocida por Naciones Unidas, y que de los 24 países árabes solo es reconocido por uno, no lo reconoce nadie”, manifestó.

“¿Cuál es la razón por la que el Perú reconozca las 40 carpas en un territorio? Porque sabemos de gente que ha estado ahí y ha visto las 40 carpas”, añadió Alva.