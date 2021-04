Pedro Castillo fundó un sindicato de profesores en el 2017 y lo siguió dirigiendo hasta octubre del 2020. Visto en retrospectiva, tiene más semejanzas que diferencias con el Conare que protagonizó el paro magisterial ese año.



Lima, 24 de abril de 2021 Rodrigo Cruz

Al otro lado de la línea telefónica, Edgar Tello Montes, virtual congresista electo por Perú Libre y dirigente magisterial de larga data, asegura, pese a las evidencias, que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú) no es una continuidad del Comité Nacional de Reorientación del Sutep (Conare-Sutep), el grupo sindical más radical del magisterio que protagonizó la huelga del 2017.

Tello dice que la Fenate nació debido a que el gremio de maestros “estaba secuestrado por personas que no lo representaban” (en relación al Sutep que está dirigido por el partido Patria Roja) y que frente a ello decidieron crear esa agrupación sindical una vez concluida la huelga. Pero ante la pregunta de por qué, entonces, acogieron a diferentes figuras del Conare en sus filas, afirmó que eso se debe a que “es un frente único donde entran de todas las posiciones políticas”.

Tello fundó junto con el hoy candidato a la presidencia Pedro Castillo la Fenate en setiembre del 2017. Y, como publicó ayer este Diario, reclutó entre sus miembros a integrantes y adherentes del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, quienes, además, ocuparon cargos dirigenciales en el Conare. Es el caso, por ejemplo, de César Tito Rojas, exjefe del citado gremio sindical en el 2013, y de Lucio Ccallo Ccallata, quien tuvo ese mismo puesto en el 2015 y en el 2017 fue nombrado presidente del Comité de Lucha de esa organización.

Tanto Tito Rojas como Ccallo Ccallata son fundadores del Movadef, de acuerdo con el expediente que presentó ese grupo prosenderista al JNE cuando intentó inscribirse como partido político. Hasta el año pasado, ambos agremiados participaban en diferentes eventos virtuales que organizaba la Fenate.

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, fue quien expuso, en agosto del 2017, en una presentación para la Comisión de Educación del Congreso, cómo el Movadef se había infiltrado en gremios sindicales del magisterio, en especial en el Conare.

Hoy, en comunicación con El Comercio, Basombrío asegura que la Fenate es una demostración de que el vínculo con el grupo prosenderista no se ha perdido. Al contrario, sostiene que lo publicado por este Diario el viernes prueba que mantienen “una relación umbilical”. El exministro recuerda que su informe del 2017 lo hizo para explicar a la población por qué el gobierno de entonces tomó la decisión de no negociar con el Conare representado por Castillo. “Nos parecía que no se podía hacer eso con quienes tenían un vínculo estrecho con Sendero Luminoso”, declaró.

De acuerdo con Basombrío, el hoy candidato a la presidencia fue uno de los que escuchó su presentación en el Legislativo y por tal razón “no hay ninguna posibilidad de que no supiera quienes son estas personas”. Esto último, en relación a Tito Rojas y Ccallo Ccallata, hoy miembros de base de la Fenate.

La principal demanda del Conare durante la huelga del 2017 era que sean reconocidos como el principal sindicato de maestros del país, condición que solo tiene el Sutep hasta hoy, recuerda el exministro Basombrío.

José Luis Gil, extitular de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y ex-GEIN, dice que se tiene que tener en cuenta que el Movadef “siempre estuvo interesado en que el Sutep sea reemplazado por el Conare”.

Gil basa su afirmación en un documento que data de noviembre del 2008 y que se encontró tanto en la celda de Abimael Guzmán como en las pertenencias de Segundo Flores Hala, ‘Artemio’, cuando fue capturado. Este lleva como título “Plan de construcción del partido”. En él, sostiene Gil, los senderistas manifiestan por escrito su interés en infiltrarse en colectivos como los gremios sindicales.

“Este documento está judicializado en el Caso Perseo y se debe analizar para entender cómo Sendero Luminoso busca penetrar diferentes organizaciones”, dijo. “No existe ninguna duda de que la Fenate forma parte del plan del Movadef”, añadió.

Dentro del Conare existieron dos facciones: una llamada Proseguir y la otra liderada por miembros del Movadef. Cuando Castillo, en junio del 2017, fue elegido jefe del Comité de Lucha se unieron esas dos facciones, de acuerdo con los informes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP.

Entrevistado ayer en RPP, el candidato a la presidencia Castillo rechazó tener alguna relación con ese grupo prosenderista. “Rechazo rotundamente esos vínculos que siempre han querido salir a la palestra”, sostuvo.

Castillo, además, dijo que, como rondero, contribuyó a la pacificación del país durante la época del terrorismo. Sobre los vínculos del Conare con el Movadef en el 2017, el candidato dijo que rechazaba que se le relacione con esa agrupación.

El candidato no hizo comentarios sobre los miembros del Movadef que integran el sindicato que fundó, pese a las evidencias.