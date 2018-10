Aunque aseguró que su gobierno tiene una actitud dialogante y concertadora con todas las fuerzas políticas desde que inició funciones en marzo pasado, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que se tiene que “correr el riesgo de generar confrontación si luchamos contra la corrupción”.

“No podemos sacrificar la lucha contra la corrupción por un afán de evitar una confrontación”, aseveró el mandatario ayer en declaraciones a la prensa extranjera durante una conferencia en Palacio de Gobierno.

Las declaraciones del jefe del Estado se dan en medio de la crisis política y del sistema de justicia que atraviesa el país.

Sobre el ámbito político, manifestó que siempre ha tratado con respeto a sus opositores, pero dijo no haber encontrado la misma actitud. Al respecto, aludió al chat La Botica, de Fuerza Popular, para expresar: “Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado, diciendo que estas reformas se vayan no sé dónde, en un chat último, por haber propuesto una reforma. Recién me entero de los adjetivos de traidor, mentiroso, malnacido”.

Vizcarra también fue consultado sobre el llamado a construir una “agenda de reencuentro nacional” que hizo la semana pasada Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, antes de que se inicie la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y de otros diez investigados vinculados a su partido por el Caso Odebrecht.

Sin embargo, el jefe del Estado indicó que fue su gobierno el que llamó al diálogo al iniciar sus funciones hace siete meses. Cuestionó que recién se acceda a su iniciativa.

“No es que aquí haya una propuesta de diálogo de Keiko Fujimori o del fujimorismo. La propuesta está puesta en la mesa y ratificada todos y cada uno de los siete meses de gestión que tenemos”, insistió.

Anoche, Keiko Fujimori se refirió a lo expresado por el mandatario. En su cuenta de Twitter escribió: “Frente a la voluntad de diálogo reafirmada hoy por el presidente Martín Vizcarra, reitero mi propuesta de un reencuentro nacional para dejar atrás lo que nos separa y priorizar juntos las necesidades de todos los peruanos”.

“Este reencuentro no está sujeto a ninguna condición y voy a impulsarlo esté donde esté. Diálogo y reencuentro nacional es lo que el pueblo merece de sus autoridades”, indica otro mensaje que publicó la ex candidata.

Sobre lo expresado por Vizcarra, el vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, dijo a El Comercio que todo momento es oportuno para sumar esfuerzos en bien del Perú. Resaltó que se necesita consenso para lograr reformas.

“Lo que debemos sacrificar son los enfrentamientos inútiles, eso no puede seguir dándose en el país. Tenemos prioridades, creo que podemos entendernos. Si el presidente Vizcarra tiene el firme propósito de combatir la corrupción en el Perú, que cuente con nosotros”, sentenció.