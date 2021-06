El exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo que algunas personas que han sido invitadas por su agrupación política “no son conscientes del espacio que ocupan”, mientras que el candidato presidencial Pedro Castillo viene recibiendo visitas de diversas personalidades en Breña.

“Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, señaló en su cuenta de Twitter.

La publicación se hace mientras el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, está recibiendo a políticos de diversas agrupaciones políticas en un inmueble en Breña, a la espera que las autoridades electorales terminen de revisar las actas de los resultados de la segunda vuelta electoral del último 6 de junio.

Entre estas personalidades, Castillo Terrones recibió este jueves al excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, de quien trascendió que había asegurado que era un vocero del postulante de Perú Libre.

Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico, descartó estas versiones a las pocas horas, al señalar que Pedro Castillo no ha nombrado al excongresista como vocero y recordar que solo el candidato de Perú Libre es el autorizado para decidir quién habla a nombre del partido.

“Agradecemos su disposición de querer analizar con su opinión lo que pasa en el país, pero él [Daniel Salaverry] no es vocero, no es lo que el profesor [Pedro Castillo] ha dicho. El profesor es el único autorizado para decidir quién habla en nombre del partido. Se le agradece por su respaldo, pero el profesor no ha definido que sea vocero”

Cabe señalar que Perú Libre mantiene una alianza con el partido de Juntos por el Perú, cuya lideresa es Verónika Mendoza.

