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Resumen

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Desde que Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023, distintos altos funcionarios del Ejecutivo han asegurado públicamente que su captura era una prioridad.

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