Desde que Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023, distintos altos funcionarios del Ejecutivo han asegurado públicamente que su captura era una prioridad.

Sin embargo, pese a los reiterados anuncios, el líder de Perú Libre permaneció prófugo durante casi tres años, en medio de sucesivos operativos fallidos, denuncias de filtraciones y sospechas de protección desde distintos niveles del Estado.

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El exgobernador regional de Junín ahora podrá salir de la clandestinidad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC). Como se recuerda, Cerrón permaneció prófugo de la justicia desde aquel 6 de octubre luego de haber sido sentenciado por corrupción por el Caso Aeródromo Wanka.

Desde esa fecha, nunca dio la cara a la justicia y, más bien, se burlaba de ella a través de mensajes en sus redes sociales y apariciones virtuales sorpresivas en eventos partidarios.

Aunque la condena que motivó su condición de prófugo fue anulada por la justicia en diciembre del 2024, los múltiples procesos judiciales y las órdenes de captura en su contra llevaron a Vladimir Cerrón a mantenerse oculto, en lugar de ponerse a disposición de las autoridades.

El fallo del TC, que beneficia al perulibrista anula las resoluciones judiciales que impusieron y mantuvieron su orden prisión preventiva y ordena que el Poder Judicial dicte una medida menos gravosa para garantizar su presencia en el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, por el Caso Dinámicos del Centro.

En los días posteriores a la fuga de Cerrón, Alberto Otárola, entonces primer ministro, sostuvo que el exgobernador debía ponerse a derecho y aseguró que la Policía estaba desplegando todos sus esfuerzos para ubicarlo.

Incluso afirmó que esperaba “noticias importantes” sobre su captura en las siguientes horas. No obstante, un mes después intentó justificar la permanencia de Cerrón en la clandestinidad al señalar que percibía que el líder perulibrista tenía “mucha protección”, posiblemente incluso desde la propia Policía y de otros agentes.

Alberto Otárola, Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén

Su sucesor en el cargo, Gustavo Adrianzén, mantuvo la misma línea. Durante su gestión reiteró que la búsqueda del líder de Perú Libre “no cesaba” y que tarde o temprano sería capturado, aunque admitió que no podía fijar un plazo para lograrlo. También expresó que le causaba “gran malestar” que Cerrón continuara prófugo y aseguró que sería detenido “sin importar quién o quiénes lo estén protegiendo”.

Otárola y Adrianzén fueron hombres de confianza de Dina Boluarte, quien en su momento mantuvo una estrecha relación política con Vladimir Cerrón. De hecho, integró la plancha presidencial de Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia en las elecciones de 2021.

Otro líder que se pronunció al respecto fue José Jerí, quien tras asumir funciones como presidente encargado, afirmó que se había dispuesto la captura de todas las personas que mantenían cuentas pendientes con la justicia, incluyendo a Vladimir Cerrón.

En contraste, José María Balcázar, sucesor de Jerí, evitó pronunciarse sobre la captura de su líder. Consultado públicamente sobre Cerrón, respondió: “Por supuesto que es mi amigo”.

Mientras estos pronunciamientos se sucedían, la captura nunca se concretó.

En diversas oportunidades, la Policía informó que estuvo cerca de intervenir a Cerrón, pero que siempre lograba desaparecer antes de los operativos.

“Toda persona natural o jurídica está en la obligación de respetar y hacer acatar el mandato de las autoridades jurisdiccionales. La policía está haciendo todo su esfuerzo para poder poner a disposición de la justicia a esta persona. Entendemos la preocupación de la sociedad, pero reiteramos la disposición del Gobierno de cumplir los mandatos pedidos por los jueces”. Alberto Otárola sobre Vladimir Cerrón, octubre de 2023.

“Descartamos cualquier convivencia con el Gobierno, debe ponerse a derecho”. Alberto Otárola sobre Vladimir Cerrón, diciembre de 2023.

"Percibo que tiene mucha protección, de la Policía quizás, pero también de otros agentes”. Alberto Otárola sobre Vladimir Cerrón, enero de 2024.

“Es una búsqueda que no cesa, constante y no dudo que va a ser finalmente capturado” Gustavo Adrianzén sobre Vladimir Cerrón, julio de 2024

“Quisiera poder dar un plazo y fecha de su captura pero no puedo hacerlo” Gustavo Adrianzén sobre Vladimir Cerrón, agosto de 2024.

“Sin importar quién o quiénes lo estén protegiendo, Vladimir Cerrón va a ser capturado”. Gustavo Adrianzén, septiembre de 2024.

“Me causa gran malestar cada día que pasa con Vladimir Cerrón prófugo de la justicia”. Gustavo Adrianzén, octubre de 2024.

“Se ha dispuesto que aquellas personas que tienen algún tipo de deuda con la justicia, sean capturadas” José Jerí sobre Vladimir Cerrón, diciembre del 2025.

Como se recuerda, el 6 de octubre de 2023, luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmara la sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva contra Cerrón, la policía acudió al inmueble de Lince que este había consignado como su domicilio en Lima para ejecutar la orden de captura. Sin embargo, su paradero ya era desconocido.

Posteriormente, la Policía Nacional informó que la orden de captura fue notificada a los agentes seis horas después de emitida, pese a que la audiencia judicial en la que se confirmó la condena había sido transmitida en simultáneo a todo el país.

Además, tal como evidenció El Comercio en un informe, la fiscalía superior anticorrupción de Junín, a cargo de sustentar el caso en la segunda instancia, no solicitó ninguna medida para asegurar la captura del hombre fuerte de Perú Libre, pese a que 15 días antes se sabía públicamente que ese día la sentencia por corrupción podía ser confirmada por la sala.

Desde entonces, ninguno de los operativos realizados por la Policía logró dar con su paradero, pese a que los sucesivos gobiernos aseguraban que su captura era una prioridad.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, transcurrieron las gestiones presidenciales de Dina Boluarte, José Jerí y el actual mandatario, José María Balcázar.

En ese mismo período pasaron seis presidentes del Consejo de Ministros —Alberto Otárola, Gustavo Adrianzén, Eduardo Arana, Ernesto Álvarez Miranda, Denisse Miralles y el actual premier Luis Arroyo— y nueve ministros del Interior: Vicente Romero, Víctor Torres Falcón, Walter Ortiz, Juan José Santiváñez, Julio Díaz Zuloeta, Carlos Malaver, Vicente Tiburcio, Hugo Begazo y José Zapata.

Otros pronunciamientos

En noviembre del 2023, el general Luis Flores, entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), reveló que Cerrón estuvo a punto de ser intervenido en tres oportunidades, pero cuando se iba a ejecutar la medida “ya había desaparecido”.

¿Qué sucedió? ¿quiénes lo ayudaron? El jefe policial declaró que gente “influyente” habría estado “protegiendo” al exgobernador de Junín y, si bien evitó detallar quiénes serían esas personas, aseveró que posiblemente hubo policías implicados por lo que han hecho rotación del personal y trabajan el caso “con mayor reserva”.

“No podría decirlo [quiénes lo protegen], pero es notorio, cuando nosotros estamos detrás de él, se desaparece, hay gente muy influyente que lo está protegiendo [...] Ya hemos estado detrás de él tres veces, cuando lo íbamos a intervenir, ya había desaparecido”, aseveró.

“En todos sitios [hay gente que le avisa], en la policía y en diferentes sitios. Hemos hecho rotación de policías y trabajamos el caso con mayor reserva”, dijo.

En enero del 2024, la PNP realizó una nueva operación de búsqueda y captura de Cerrón. En esa ocasión, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) ingresaron al condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Asia. Sin embargo, el exgobernador regional de Junín no fue hallado.

LIMA 17 DE ENERO DEL 2024 OPERATIVO DE PARTE DE LA POLICIA NACIONAL JUNTO AL COMANDO DE LA SUAT EN EL CONDOMINIO DE MIKONOS EN LA ZONA DE ASIA , UBICADO EN LA PARTE SUR DE CAÑETE. EN ESTE LUGAR SUPUESTAMENTE ESTUVO VLADIMIR CERRON ,LIDER DEL PARTIDO PERU LIBRE Y HOY CONSIDERADO PROFUGO DE LA JUSTICIA. / JORGE CERDAN

Un mes después, el cofre presidencial fue visto cerca del condominio. Según un audio atribuido al exministro del Interior Juan José Santiváñez, el auto habría sido utilizado para trasladar a Cerrón. Esto derivó en la investigación fiscal conocida como Caso ‘Cofre’.

La entonces mandataria Dina Boluarte negó que Cerrón haya usado el ‘cofre’, vehículo asignado al Despacho Presidencial, para escapar de las autoridades: “Mentes siniestras -parecen Chuky con su novia- andan fabricando estas historias de terror, andan creando historias de terror. Al Perú le digo: el cofre presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón”.

Tiempo después, el general Óscar Arriola, quien en el momento del operativo en Mikonos ostentaba el cargo de director Nacional de Investigación Criminal de la PNP, afirmó que en realidad nunca hubo la certeza de que el prófugo estuvo en el lugar, solo información que hacía suponer su presencia.

“Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación [...] tengo un alto porcentaje de probabilidad de que [Vladimir Cerrón] no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, afirmó ante la Comisión de Fiscalizaciuón del Congreso, en octubre del 2024.

Según el relato del general, la génesis del operativo estuvo en la información que les brindó la DINI, la principal agencia de inteligencia del gobierno, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y provee información a Palacio de Gobierno. “Vino de una fuente humana que era manejada por la DINI. Las fuentes humanas son reservadas”, aseveró.

“Asistimos a una reunión que vienen trabajando los equipos, desde el campo nosotros y ellos desde la inteligencia, y tienen ya una información procesal, lo que se conoce como inteligencia, para poder actuar [...] Nosotros fuimos convocados por la DINI para hacer la operación”, precisó.

Esa información fue complementada con precisiones de “carácter tecnológico” para ubicar a Vladimir Cerrón en ese lugar y con el dato de que “algunos personajes” lo acababan de trasladar a ese lugar desde otro condominio en la misma zona.

“La información venía así: que sabían que había un operativo en ciernes, que lo iban a capturar. Entonces llegaron a las 4 de la mañana [del 14 de enero] y lo sacaron del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio Mikonos”. Incluso concluyeron que estaba en el sector D del lugar y determinaron hasta el número del departamento.

Con esa información “caliente”, primero realizaron acciones de inteligencia en el lugar y luego decidieron intervenir con agentes el Grecco y de la propia DINI. El operativo se inicia el martes 16 de enero alrededor de las 9 p.m. “Dimos cuenta de esta operación 16 minutos antes de realizarla. Por lo menos yo al [entonces] comandante general de la PNP, Jorge Angulo.

Una vez allí, explicó que, a pesar de no tener órdenes de allanamiento, pudieron ingresar a los departamentos con autorización de los propietarios. Sin embargo, no pudieron encontrar al prófugo. “Registramos hasta las 6:30, 7 a.m,. cuando empiezan a aparecer algunos medios de comunicación”.

“Si es tan certera la información, si es tan clara, categórica, potente, no se puede ir de acá. Convocamos más fuerzas para los lugares de acceso hacia Asia pueblo, hacia la Panamericana y el mar, que estaba completamente llena de agentes de inteligencia. Los de inteligencia, en la playa, y los otros en los lugares de acceso”, detalló.

Agregó que las acciones también incluyeron revisar las cámaras de seguridad del ingreso principal y del ingreso por la playa, tanto de ese día como de los días en que supuestamente fue llevado desde el otro condominio, siempre con los mismo resultados. Para entonces, según Arriola, ya había indicios de que en realidad el prófugo no estuvo en el lugar.

“Cuando uno interviene una casa y el objetivo estuvo ahí, hay ciertas características. A veces la cama está caliente, dependiendo de la hora. Las cosas del refrigerador están ahí, hay algunos objetos personales de la persona. No hay nadie, pero se nota con claridad que acaban de salir porque algo pasó. Entonces, empezamos a mirar un poco más detenidamente”

Arriola también indicó que pidió hablar personalmente con la “fuente humana” de la DINI, pero no fue posible.

“Estuvimos en la zona unos tres días más, hasta el 20 de enero, a tiempo completo. Rentamos una habitación [...] Estábamos alojados en un inmueble, verificando que no vayan a llegar algunos yates. Como era verano, nos valimos para que en estas rondas que hace la policía aérea, destine helicópteros para Asia, de mayor presencia en Asia”.

Poco después del fallido operativo, el gobierno de Dina Boluarte decidió realizar cambios en las cabezas de la DINI y del alto mando de la PNP. Así, el general Jorge Angulo fue removido como comandante general y Óscar Arriola terminó recibiendo su ascenso hasta ser jefe del Estado Mayor.

Precisamente con el general Jorge Angulo Tejada como comandante general de la PNP (entre marzo del 2023 y enero del 2024) hubo por lo menos cinco operativos que se frustraron porque se habría filtrado información a Cerrón. Tras la salida de Angulo de la PNP se llevaron a cabo otros cuatro operativos en distintas ciudades, según fuentes de El Comercio.

Finalmente, en una entrevista con este Diario, Angulo respondió por primera vez sobre este asunto.

Cuando se le preguntó quiénes podrían estar detrás de la filtración de información de los operativos para capturar al exgobernador, contestó: “Sospechamos que altas esferas del gobierno [de Dina Boluarte] están protegiendo al señor Cerrón. No hay otra salida porque qué interés podría tener algún otro organismo [...] que no esté en el gobierno [para] que no se le capture”.