El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, investigado por organización criminal y lavado de activos, habría usado a Luis Ramón Mori Sánchez, un albañil y amigo de su infancia como testaferro, según el Ministerio Público.

El fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas Gómez dijo este lunes 21 de noviembre en la audiencia de evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Junín que el testimonio de este personaje es “esencial” para este caso.

La tesis del Ministerio Público señala que el líder de Perú Libre habría realizado actos de “ocultamiento de dinero presuntamente ilícito”, a través de seis depósitos hechos por Mori Sánchez y uno por el ciudadano Marcos Espinosa Espinosa (por encargo de Mori Sánchez).

El monto total de estas siete transacciones- hechas entre junio de 2020 y marzo de 2021- asciende a S/.64,900. Esta modalidad es conocida como ‘pitufeo’.

En la audiencia, el fiscal Rojas Gómez indicó que Mori Sánchez también figura en los chats entre Cerrón Rojas y el colaborador 04-2021-FPCEDCFJ2D, en los cuales coordinan su posible contrato en el Gobierno Regional de Junín. Su nombre, además, aparece en los recibos por honorarios con los que el fundador del partido de lápiz intentó justificar sus ingresos.

Para la fiscalía resulta sospechoso que Mori Sánchez haya depositado grandes sumas de dinero a Cerrón, cuando en el testimonio que rindió, el 9 de noviembre de 2021, indicó que no tiene trabajo fijo y que percibe S/. 50 por sus eventuales servicios de albañil.

Fiscalía indica que testimonio de Mori Sánchez es "esencial" para determinar el dinero maculado que iba a la cuenta. Estas son las operaciones bancarias que hizo entre 2020 y 2021.

Además, el allegado de del fundador de Perú Libre negó haber realizado actos u operaciones económicas y financieras con el líder de esa agrupación política. No obstante, admitió que conoce desde la escuela a Vladimir Cerrón Rojas, su hermano Waldemar - congresista de Perú Libre - y a la mamá de ellos, Bertha Rojas.

Asimismo, aseguró que realizó trabajos de albañilería en casa del exgobernador y en el local del partido político.

El fiscal Richard Rojas Gómez indicó que su declaración “corrobora” los testimonios de todos los aspirantes a coloboradores” sobre el origen ilícito de los fondos de Perú Libre.

—Más detalles—

En la audiencia, Rojas Gómez afirmó también que Cerrón Rojas tramitó desde la prisión la compra del local central de Perú Libre, ubicado en Breña.

El fiscal añadió que la presunta organización criminal tendría como modus operandi no inscribir en los registros públicos los inmuebles que adquiere, como en el caso de la sede principal del partido, que fue comprada en 2019 y - hasta el momento - sigue figurando a nombre de sus antiguos propietarios, los esposos Fermín Arévalo Ortiz e Isabel López Mejía.

Además, detalló que el líder perulibrista justificó su sospechoso patrimonio con recibos de atenciones médicas falsos y que las supuestas personas que atendió serían miembros de la organización criminal, entre ellos figura Richard Rojas.

Asimismo, dijo que Luis Mori (presunto testaferro), Silvana Robles (congresista de Perú Libre), Gianpiere Levis Guerra (funcionario del Minsa) negaron haber sido pacientes de Cerrón, quien es neurocirujano.

Al respecto, la parlamentaria Silvana Robles respondió a El Comercio: “El dr. Vladimir atendió a mi padre, que tiene como dos cirugías neurológicas y también a mí [...] La pregunta del fiscal fue si he realizado transacciones al dr. Vladimir y respondí que no. Porque nunca le hice una transacción (entiendo por transacción una transferencia o depósito bancario)”.

Robles agregó que recuerda haber pagado dos consultas por un valor aproximado de 200 soles al líder de su partido, pero que no conservó los recibos. “Claro que me dio recibos por honorarios, recuerdo, pero fue hace tiempo y yo los perdí o por lo menos no los tengo conmigo”, aseveró.