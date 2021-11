Conforme a los criterios de Saber más

Walter Ayala renunció al Ministerio de Defensa (Mindef) luego de una semana en la que el Ejecutivo no pudo aclarar los cuestionamientos tras las denuncias de presiones para ascensos en las Fuerzas Armadas. Asimismo, la salida se da dos días antes de la interpelación prevista en el pleno del Congreso.

Ayer, a través de un mensaje en Twitter, comunicó su renuncia irrevocable al Mindef y agradeció al presidente Pedro Castillo por su designación. “He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar”, escribió Ayala.

Los ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) José Vizcarra y Jorge Chaparro declararon el último martes en la Comisión de Defensa del Congreso que recibieron presiones para proceder con determinados ascensos en sus instituciones.

Vizcarra reiteró que las presiones fueron ejercidas por Ayala; el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; y el jefe del Estado. Chaparro relató que también fue presionado para ascender a otros oficiales. Dos días después, frente a la misma comisión, Ayala no pudo sustentar qué razones hubo para que se procediera con los cambios en las comandancias generales.

Más tarde, en una entrevista en “Cuarto poder”, Ayala dijo que renunciaba porque “el día martes” lo “quieren interpelar y censurar”. Añadió que no tiene miedo, pero que su decisión de dar un paso al costado es porque un sector de la oposición “está yendo por el presidente”. “Han hablado ya de una infracción constitucional, de vacancias. Esa gente [los parlamentarios] se deben poner a trabajar, así como exigen al Ejecutivo, el Congreso gana su mes a mes y tiene que demostrar su trabajo”, subrayó.

En la víspera, el titular de Defensa ingresó a las 6:35 a.m. al despacho de Pacheco. También registraron su visita el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y José Luis Fernández Latorre, director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Los tres se retiraron entre las 9:24 y 9:32 de la mañana de la Secretaría General. Minutos antes de esta salida, Ayala publicó el tuit sobre su renuncia.

El secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, a quien el general EP (r) Vizcarra acusó de presionarlo para beneficiar a dos coroneles EP en el proceso de ascenso, adelantó que él no renunciará. “Nunca he hecho tráfico de influencias, porque si fuera así esos oficiales tendrían que haber sido nombrados. ¿Por qué me voy a tener ir? Solo he hecho mi trabajo”, dijo a “Panorama”.

Pacheco negó que le haya preguntado a Vizcarra si los generales EP que ascendieron eran leales al presidente Castillo.

—Un perfil idóneo—

Tras comunicarse la renuncia irrevocable de Ayala, congresistas de distintas bancadas exhortaron a Castillo a designar en el cargo a un funcionario libre de cuestionamientos.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo que la renuncia de Ayala fue una buena acción. “Era esperada esta solución. No nos hace esperar 20 días para sacarlo del ministerio”, dijo a Canal N. Añadió que, en consecuencia, la interpelación ya no se realizará. “Se espera que Castillo escoja a una buena persona, que conozca el sector y que pueda servir para caminar hacia adelante y no quedarnos encartonados”, sostuvo.

Óscar Zea, congresista de Perú Libre, señaló que será “fundamental” el filtro que realice el Ejecutivo para la siguiente designación. “Considero que todo se tiene que llegar a saber y este tipo de denuncias son delicadas y se tiene que investigar [...]. Los filtros son fundamentales para no caer en errores”, dijo a RPP.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que la gestión de Castillo “debe entender” que sus decisiones “no pueden esperar tanto”. “Desde muchos sectores hemos exigido desde hace días la salida del ministro Ayala”, escribió en Twitter.

En tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, comentó que la renuncia de Ayala “es una decisión acertada porque no tenía ninguna garantía en el Congreso, porque allí se ataca y se saca funcionarios a veces sin ninguna razón”.

El presidente Castillo mantuvo ayer el silencio sobre el caso. Durante una actividad en la región Junín, el mandatario expresó que si en el entorno del Gobierno hay personas vinculadas a hechos de corrupción, entonces “tenemos que corregirlo inmediatamente”.

Inestabilidad

En cien días, el Gobierno ha tenido dos gabinetes. Ayala se suma a los nueve cambios de ministros en ese lapso.

De acuerdo con el promedio en esos cien días, el presidente Pedro Castillo ha cambiado a algún ministro cada 11 días.