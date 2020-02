Yehude Simon- ex presidente regional de Lambayeque, ex primer ministro y excongresista- se suma a la lista de políticos peruanos detenidos por sus presuntos nexos con la firma brasileña Odebrecht, la que, de acuerdo con la tesis del equipo especial Lava Jato, entregó aportes ilícitos a su campaña de reelección en el norte del país a cambio del proyecto Olmos.

A continuación todo lo que debes saber para entender la investigación a Simon por su relación con la constructora:

1. Una organización criminal en Lambayeque

Simon Munaro, ex primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García, lideró una organización criminal en Lambayeque que operó entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda administración en la región norteña. Según el Ministerio Público, el entonces presidente regional favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2.

El exjefe del Gabinete Ministerial es investigado por dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).

La orden de detención preliminar por 10 días contra Simon, a la que tuvo acceso El Comercio, detalla que la investigación preliminar, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, ha sido “declarada compleja por organización criminal”.

(Foto: El Comercio)

Pérez, en declaraciones a la prensa, evitó adelantar si su despacho solicitará la prisión preventiva para Simon. No obstante, sí aseguró que el también existen “elementos bastante graves” que comprometen al también exparlamentario.

“No quiero adelantar la tesis del Ministerio Público porque estamos en plena ejecución (de la detención y el allanamiento contra Yehude Simon) pero hay elementos bastante graves que han determinado que la jueza de investigación preparatoria dicte esta medida”, manifestó.

2. Aportes a Simon por US$300,000

A fines de enero, durante una nueva ronda de interrogatorios en Curitiba (Brasil), Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, afirmó que la constructora desembolsó US$300.000 de la caja 2 para la campaña de reelección de Simon en el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque en el 2006.

Barata, ante el equipo especial Lava Jato, indicó que la firma brasileña realizó estos aportes ilícitos, a través de dos ‘codinomes’: ‘Gorno’ y ‘Terco’.

De acuerdo a las planillas de la empresa, estos dos sobrenombres figuran en el proyecto Olmos.

Fuentes de El Comercio informaron que los desembolsos –según Barata– fueron realizados el 9 de abril, el 4 de junio y el 19 de noviembre del 2006.

A ‘Gorno’ se le hicieron dos aportes de US$78.000 y uno de US$15.000, a través de la ‘offshore’ Kleinfield. Barata declaró que el resto de las entregas las hizo personalmente en las oficinas de Lima.

Según el exejecutivo brasileño, los aportes fueron a través de “dos personas de máxima confianza” del exgobernador: Javier Málaga Cocchella, de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, y exasesor principal de Simon cuando fue primer ministro; y Pablo Enrique Salazar Torres, quien fue gerente del Proyecto Olmos.

(Foto: AFP)

3. La medida de registro e incautación

La jueza María Álvarez no solo ordenó la detención preliminar de Simon Munaro y Salazar Torres, sino también el registro de ocho inmuebles, cinco del ex presidente regional, dos de su ex asesor y uno de Málaga Cocchella.

Álvarez dispuso que la incautación comprenda “dinero de significativo valor”, documentos y vouchers que a “acrediten la recepción de dinero de parte de la empresa Odebrecht” o de sus consorciadas, entre el 2003 y 2015 a favor de los dos investigados. Así como otros elementos que a continuación detallamos:

(Foto: El Comercio)

La magistrada precisó que ni Simon ni Salazar tienen a la fecha algún tipo de “prerrogativa especial”.

4. “No he recibido un centavo de Odebrecht”

El ex primer ministro Yehude Simon, a fines de enero último, dijo que él no recibió ni “un centavo” de Odebrecht, en respuesta a la delación de Barata.

“Segundo, gracias a Dios la contraloría en el proyecto Olmos no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa [en mi contra], por lo tanto descarto que haya habido algún acto de corrupción sobre Olmos y mi gestión”, manifestó en el programa “Nada está dicho”, de RPP TV.

Simon también indicó que el dinero que Odebrecht aportó a su campaña de reelección, según Barata, “nunca ingresó a las arcas del Partido Humanista en ese momento”.

“No creo que el señor Málaga haya recibido un centavo, él jamás participó en el proceso electoral nuestro, es un hombre que falleció, es compadre de Barata, ha mencionado el nombre de un muerto, quienes conocieron a Málaga saben la clase de hombre que era”, subrayó.

Sobre Salazar, el ex presidente regional de Lambayeque señaló que es un técnico de buena calidad, que “luchó por el proyecto Olmos”. Sin embargo, refirió que él debía responder por las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht.

“He sido congresista y no le ni una ley a Odebrecht. Fui primer ministro y le corté una obra que ellos querían”, acotó.