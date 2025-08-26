Los helados son un antojo que acompaña todo el año, y este 2025 los Premios Somos han resaltado una vez más ese gusto con una categoría especial.

La reconocida 4D, con más de 35 años de historia bajo la guía de la maestra heladera Ana María Bugosen, fue elegida como la Mejor heladería tras imponerse en una terna en la que había estado nominada en ediciones anteriores.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Todos los nominados

Estos fueron todos los ominados en la categoría Mejor heladería en los Premios Somos 2025:

Anacapri Gelateria

Antica Gelateria del Corso

Atelier Amore Gelato

Blu Il Gelato del Barrio

Cafeladería 4D

Crem de la Crem

Cremería Toscana

Helado de Lima

Laritza D’

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.