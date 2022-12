Para endulzar el nuevo año, esta receta de Las Recetas de Yo Madre sorprenderá por su facilidad y rápida preparación. Ideales para el desayuno de los sábados o como snack para acompañar una película.

Sigue los pasos:

Ingredientes

100 gramos de chocolate de cobertura

4 cucharadas de mantequilla

10 cucharadas de azúcar

2 huevos

6 cucharadas de harina sin preparar

4 cucharadas de leche de tu elección

1 cucharada de cocoa

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 puñado de pecanas, castañas o nueces (opcional)

Preparación

Mezcla el azúcar, la mantequilla y la vainilla. No batas, solo mezcla con un tenedor. Añade los huevos bien batidos, la harina y la sal hasta integrar todo. Agrega a la preparación trocitos de chocolate, que pueden ser de cobertura, las chispas de chocolate que venden en tiendas de repostería o trocitos de chocolate de taza. No te compliques. Engrasa un plato tendido con mantequilla y coloca toda la mezcla en el centro, sin esparcir, como si fuese un cerrito. Pon encima otros trocitos de chocolate. Llévalo al microondas por un minuto y medio. Como todos los microondas son diferentes, puede llegar a dos minutos. Cuando lo retires te darás cuenta de que la galleta está aún un poco suave; pero, no te preocupes, conforme se vaya enfriando se irá poniendo dura. Desmolda la galleta una vez que esté tibia para que no se rompa. Empieza desprendiéndola de los bordes con cuidado y usando algún utensilio plano.