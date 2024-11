Mérito es el restaurante liderado por el chef Juan Luis Martínez en el que se fusionan las raíces venezolanas y peruanas en una propuesta culinaria que busca celebrar la cultura en una carta en constante reinvención de platos.

Se encuentra en una casona en Barranco que tiene más de 150 años de antiguedad. En esta tienen dos niveles. En el primer piso se vive una experiencia de cocina abierta, mientras que en el segundo nivel cuenta con un salón dividido con dos ambientes que se complementan.

En el 2023, Mérito entró en la lista de los mejores restaurantes del mundo y de América Latina.

Esto es todo lo que debes saber para disfrutar de la cocina de “Mérito”.

¿Dónde queda Mérito?

Puedes visitar Mérito en el Jr. 28 de Julio 206, Barranco.

¿Cuánto cuesta comer en Mérito?

Los precios van desde los 32 hasta los 115 soles. Entre esos precios encuentras opciones de entradas, platos de fondo y postres.

¿Cómo es la comida en Mérito?

La carta de Mérito está en contante evolución y cuenta con opciones novedosas. Entre ellas, encontramos platos que llevan por nombre “Mamey y cangrejo popeye”, “Arroz de mashuas y calamares” y más.

¿Qué puesto tiene Mérito en la guía 50 Best?

Mérito se encuentra en la posición número 55 de la lista de The World’s 50 Best Restaurantes en 2024. Ahora, en el ránking Latin America’s 50 Best Restaurants de este año quedó en el puesto 8, comparado con el año 2023 que tuvo la posición 13.

