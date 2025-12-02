50 Best Latam 2025: ¿cuáles son y cuánto cuesta comer en los mejores restaurantes peruanos?

La industria gastronómica de la región volvió a reunirse para conocer la lista de los 50 Best Restaurants Latam, el ranking anual que reconoce a los proyectos más influyentes según los votos de 300 expertos. Perú, país clave en la conversación culinaria global, destacó con varias de sus propuestas más sólidas y diversas. Si estás pensando en visitar alguno de los locales nacionales presentes en esta edición, aquí te contamos de qué va cada uno, qué ofrecen en su cocina y cuánto cuesta vivir la experiencia.

MIL

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Puesto 49

Ubicado en las alturas de Moray, Cusco, MIL es el laboratorio vivo de Virgilio Martínez, Pía León y el equipo de Mater Iniciativa. El restaurante trabaja directamente con comunidades andinas para explorar ingredientes nativos y ecosistemas de altura, integrando investigación científica, agricultura y cocina. Su propuesta se basa en un recorrido por pisos ecológicos que revelan la biodiversidad del entorno andino en cada plato.

La experiencia gastronómica de MIL suele presentarse en un menú de varios pasos que incluye preparaciones como tubérculos fermentados, cacao de altura, truchas nativas, hojas andinas y técnicas tradicionales reinterpretadas. Más que una comida, es un acercamiento profundo al territorio y a los saberes locales, siempre en un ambiente conectado con el paisaje.

Datos: Dirección: Moray, Maras, Cusco a 3568 msnm, 53 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco. Precio promedio: Entre US$360 y US$660 por persona.﻿

Osso

Puesto 44

Osso, creado por el chef Renzo Garibaldi, nació como una pequeña carnicería artesanal y hoy es uno de los proyectos más influyentes de la escena gastronómica peruana. Su propuesta gira en torno a la maduración, el respeto por el producto y una mirada transparente hacia el proceso completo de la carne, desde la selección del animal hasta su cocción final. Garibaldi, formado con maestros carniceros en distintos países, ha convertido a Osso en un espacio que reivindica el oficio y posiciona la carne como un ingrediente que también puede explorarse con técnica, sostenibilidad y creatividad.

En el restaurante, la experiencia se vive alrededor del fuego: cortes como bife ancho, T-bone, entraña o porterhouse se sirven en distintos puntos de cocción, junto con embutidos artesanales, hamburguesas propias y platos icónicos como el steak tartar o las mollejas a la brasa. La propuesta combina una carta directa, sabores intensos y un ambiente relajado con cocina abierta, lo que permite apreciar el trabajo del equipo en vivo.

Datos: Dirección: Av. Santo Toribio 173, San Isidro Precio promedio: Se pueden disfrutar entradas desde 40 soles, ensaladas desde 38 soles, acompañamientos desde 32 soles y platos de fondo desde 68 soles. Los cortes de res van desde los 119 soles hasta 450 soles. Los cortes de cerdo van desde 79 soles.

Rafael

Puesto 33

Rafael, a cargo del chef Rafael Osterling, es uno de los restaurantes más emblemáticos de Lima. Su cocina fusiona influencias peruanas, asiáticas y mediterráneas, interpretadas con elegancia y precisión, en un espacio sobrio que respeta la tradición del fine dining limeño. Recientemente, el reconocido espacio celebró 25 años sirviendo las mesas más suculentas.

Entre sus platos más representativos están el pulpo a la parrilla, los ravioles artesanales, el tartar de atún y las reinterpretaciones de clásicos criollos. La carta combina técnica, ingredientes seleccionados y una visión cosmopolita que mantiene a Rafael como uno de los referentes constantes del país.

Algunos platos que se pueden encontrar son cebiche de lenguado, foie gras asado, ravioles de choclo asado, meloso arroz con pato norteño; mientras que en los postres encontramos tostada francesa, y cheesecake de plátano, entre otros.

Datos: Dirección: Ca. San Martín 300, Miraflores. Precio promedio: Los precios promedio de Rafael Restaurante son de 100 soles.

La Mar

Puesto 26

La Mar, la cebichería de Gastón Acurio, continúa siendo una de las embajadoras más importantes de la cocina marina peruana. Su ambiente relajado y atención al producto fresco la han convertido en un referente tanto para locales como viajeros que buscan una experiencia auténtica y sin pretensiones. En 2025 celebraron 20 años de conquistar al público con su deliciosa sazón.

En su carta destacan cebiches, tiraditos, causas, anticuchos y pescados del día preparados en diferentes técnicas. Platos como el cebiche clásico, el tiradito nikkei o la chita al ajo son infaltables. La propuesta es amplia, colorida y pensada para compartir, con una relación calidad-precio muy reconocida dentro de su categoría.

Datos: Dirección: Av. La Mar 770, Miraflores. Precio promedio: Causas desde 46 soles, nigiris desde 16, cebiches desde 68 soles, arroces desde 79 soles y frituras (como chicharrones o jaleas) desde 68 soles.

Mayta

Puesto 11

Jaime Pesaque lidera Mayta, un restaurante que ha construido una identidad sólida basada en la exploración del producto peruano y un estilo contemporáneo elegante. Su propuesta refleja la evolución de la cocina peruana hacia expresiones más refinadas y técnicas.

El menú degustación suele incluir reinterpretaciones de productos amazónicos, insumos de la costa y presentaciones visualmente impecables. Destacan platos en los que aprovechan delicias como erizos de mar, paiche amazónico, callampas, porcon, entre otros. Mayta combina narrativa, técnica y sabor en una experiencia coherente y equilibrada.

Datos: Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores. Precio promedio: Experiencia de 10 pasos paso a 998 soles. Cuentan con tres opciones de maridaje a 740 soles (de Añejadas Especiales), 685 soles (maridaje regional) y 395 soles (sin alcohol). Platos a la carta entre 39 soles y 299 soles. Postres a 48 soles y 49 soles.

Cosme

Puesto 9

Cosme, liderado por James Berckemeyer, se caracteriza por su cocina casual contemporánea que combina técnica, sabor y un estilo refrescante. El espacio refleja la personalidad del chef: cercano, divertido y con un enfoque claro hacia el confort y el disfrute sin excesos.

La carta moderna incluye platos icónicos como el arroz con pato, los baos de cerdo, el frito miso y su famosa torta de chocolate con sal de Maras. Cosme demuestra que la alta cocina también puede ser accesible, con sabores reconocibles y una propuesta relajada que atrae a un público amplio.

En esta edición, lograron subir 28 puestos con respecto al año pasado, obteniendo el premio al “Highest Climber Award”.

Datos: Dirección: Av. Tudela y Varela 162, San Isidro. Precio promedio: Platos entre 28 y 69 soles. Experiencia Cosme y Experiencia Chef Choice: 450 soles y 750 soles (con maridaje).

Mérito

Puesto 4

Mérito, la propuesta de Juan Luis Martínez, es uno de los espacios más creativos y personales de Lima. Su cocina explora ingredientes peruanos, técnicas venezolanas (su país de origen) y una visión minimalista que privilegia la frescura y la estacionalidad.

Platos como la conchas, sanki y jalapeño, panceta glaseada y arepas y los vegetales de temporada tratados con precisión han convertido a Mérito en un lugar imprescindible. El restaurante se caracteriza por su menú compacto, su cocina abierta y una experiencia íntima centrada en el producto y la creatividad.

Datos: Dirección: Jr. 28 de Julio, 206, Barranco. Precio promedio: Platos desde 32 hasta 115 soles.

Kjolle

Puesto 2

Kjolle, liderado por la reconocida chef Pía León, es una celebración de la biodiversidad peruana desde una mirada personal y profundamente sensorial. Su propuesta se apoya en el trabajo de Mater Iniciativa y en la exploración de colores, texturas y variedades de ingredientes nativos.

El menú degustación presenta platos que destacan por su estética y equilibrio, como preparaciones con raíces amazónicas, pescados de temporada, granos andinos y frutas poco convencionales. Kjolle se ha consolidado como un proyecto independiente con identidad propia, fresco y elegante, que pone en valor la riqueza del territorio peruano.

Esta propuesta, además de posicionarse en el ránking, fue galardonado con el premio al “Arte de la Hospitalidad”.

Datos: Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco. Precio promedio: Experiencia Entorno Mater (y su versión Vegetal) a 988 soles. Experiencia Siete de biodiversidad a 760 soles. Finalmente, el maridaje Néctares y extractos o el de Kjolle líquido tienen un costo de 456 soles.