Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: ¿cuándo es y dónde se anunciará el concurso?

Mientras el reloj gastronómico de América Latina marca el final del año, Antigua Guatemala se alista para convertirse en el escenario de uno de los eventos más esperados en el mundo culinario: la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Por primera vez en su historia, la capital colonial guatemalteca recibirá esta premiación, que se celebrará el martes 2 de diciembre de 2025, en el emblemático Santo Domingo del Cerro.

El lunes 1 de diciembre dará inicio un programa paralelo de actividades culturales y gastronómicas, entre ellas el foro #50BestTalks, que bajo el lema “Un legado en cada plato” reunirá a chefs y especialistas gastronómicos de la región para reflexionar sobre sostenibilidad, identidad y el futuro de la gastronomía latinoamericana.

Además, durante la semana se llevarán a cabo las ‘Signature Sessions’, una serie de colaboraciones únicas entre restaurantes locales de Antigua y chefs invitados de toda Latinoamérica, en un diálogo creativo entre cocinas.

Mitsuharu Tsumura, Pía León, Juan Luis Martínez y Jaime Pesaque son las mentes brillantes detrás de los restaurantes peruanos en el top 50 del reconocido ránking. / Jack Cooper / Archivo GEC

La elección de los ganadores no será al azar: un panel de 300 expertos latinoamericanos ha votado de forma anónima por sus diez experiencias culinarias preferidas de los últimos 18 meses.

En la noche del 2 de diciembre se revelará no solo la esperada lista de los 50 restaurantes más destacados, sino también varios reconocimientos especiales: “Mejor Chef Femenina”, “Icon Award”, “Estrella Damm Chefs’ Choice” y, por primera vez en esta premiación regional, el galardón “Champions of Change”, dedicado a aquellos que promueven un impacto positivo en sus comunidades.

Para quienes siguen de cerca la escena gastronómica peruana, este evento promete posicionar a más de un restaurante nacional en el mapa latinoamericano. La cita está marcada: Antigua Guatemala, 1 y 2 de diciembre.