Los cocineros argentinos ya no tendrán que viajar fuera de su país para ostentar una estrella Michelin, como ocurrió con el chef platense Mauro Colagreco. Y es que la prestigiosa guía debutará este año en el país sudamericano.

Los principales medios argentinos, entre ellos “La Nación”, informaron que la Guía Michelin desembarcará en el país, inicialmente en dos ciudades: Buenos Aires y Mendoza.

Los primeros establecimientos argentinos en recibir las estrellas se publicarán en la edición 2024 y serán anunciados el 24 de noviembre próximo. La Guía estará disponible en Argentina en formato digital y con acceso gratuito. El convenio entre el país y la empresa de las estrellas será inicialmente por tres años, con opción a renovarse luego de ese período, y en su primer año implica una inversión del Improtur de 620.000 dólares (monto que cubre los gastos de los inspectores).

“Estoy muy orgullosa, en nombre de todos los inspectores de la Guía Michelin, de anunciar oficialmente que Buenos Aires y Mendoza se convertirán en los dos nuevos destinos de la Guía. De esta manera, la Argentina se convierte en el primer país hispano latinoamericano en ser destacado en la Guía Michelin. Y este es solo el comienzo de la historia de la Guía en la Argentina”, comentó Elisabeth Boucher-Anselin, Directora de Comunicaciones Global de la Guía Michelin, durante la conferencia de prensa que se realizó en la Mansión del Four Seasons Buenos Aires Hotel.

“La llegada de la Guía Michelin a la Argentina es un antes y un después tanto para nuestra gastronomía como para el turismo argentino”, agregó por su parte el Ministro de Turismo y Deporte argentino Matías Lammens. “Hay estudios que muestran que el impacto económico es casi inmediato -agregó-. En San Francisco, por ejemplo, la llegada de la Guía generó 4000 empleos en un año. Un estudio realizado en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y China mostró que el 61% de los turistas están dispuesto a alargar su estadía si en la ciudad hay destinos con estrellas Michelin”.

¿Qué restaurantes argentinos estarían en la Guía Michelin?

En el mundo, son unos 40 los países que recorren los inspectores de la Guía Michelin. pero hasta ahora solo tres pertenecen al continente americano: Estados Unidos, México y Brasil (solo en San Pablo y Río de Janeiro). La inclusión de Buenos Aires y Mendoza deja afuera a Ushuaia, que también había sido evaluada, pero no calificó para ingresar.

Pero, ¿qué restaurantes tienen chances de entrar en la guía? Una informal consulta a personalidades destacadas de la gastronomía argentina aporta nombres de restaurantes que se encuentran a la altura de estándares internacionales.

Estas son algunas posibilidades por ciudad:

En Buenos Aires:

Aramburu, Don Julio, Crizia, Alo´s, Elena, Roux, Julia.

En Mendoza

Aquí es aún más difícil predecir los criterios que emplearán, siendo que muchos son restaurantes de bodega, pero nombres que suenan son Casa Vigil, Piedra Infinita o Azafrán, entre otros.

“Creo que puede haber varios restaurantes de 1 estrella en la Argentina, quizás alguno de 2 estrellas pero no creo que todavía haya alguno con capacidad de obtener 3 estrellas -opinó Mauro Colagreco desde Francia-. Igualmente hace mucho tiempo que no visito los restaurantes en Argentina así que no te lo puedo afirmar. Creo que si la Guía perdura por unos cuantos años en el país pueda provocar un interés para los restauradores de elevar el nivel y quizás poder llegar al premio supremo de la gastronomía que son las 3 estrellas”.

“No podemos esperar para presentar nuestra primera selección de restaurantes argentinos, que nuestros inspectores ya han comenzado a realizar, y para compartir con los amantes de la comida local e internacional las maravillas culinarias que hemos encontrado”, aseguró Gwendal Poullennec, director Internacional de la Guía Michelin.

¿Qué chefs argentinos tienen estrellas Michelin?

A la fecha, se cuentan con los dedos de una mano los chefs argentinos que han obtenido estrellas Michelin, todos en el exterior obviamente. A Mauro Colagreco, que suma 3 estrellas Michelin con Mirazur (Mentón, Francia) y una por Ceto (Roquebrune-Cap-Martin, Francia), le siguen Paulo Airaudo, que tiene 2 por Amelia (San Sebastián, España), y ya tuvo 2 por Da Terra (Londres, Inglaterra) y una en La Bottega (Ginebra, Suiza), Agustín Balbi, que a solo 7 meses de abrir Ando (Hong Kong) obtuvo una, y la dupla integrada por Germán Carrizo y Carito Lourenco, que obtuvieron una estrella con Fierro (Valencia, España).

Los más premiados de la guía Michelin

La versión más reciente de la célebre guía distingue a Francia -como es de esperar- con el mayor número de estrellas: son 630 los restaurantes franceses distinguidos que suman un total de 763 estrellas. Detrás van Japón (528) e Italia (447).

A lo largo de la historia, los chefs que más estrellas obtuvieron fueron el francés Joël Robuchon (31 estrellas) el francés Alain Ducasse (21), el británico Gordon Ramsay (17) y el francés Pierre Gagnaire. La primera mujer en obtener una estrella Michelin fue Eugéne Brazier, por La Mère Brazier (Lyon), que al igual que Marie Bourgeois (La mère Bourgeois, en Priay) y Marguerite Bise (Auberge du Père Bise) lograron 3 estrellas cada una.

(Fuente: Sebastián A. Ríos/ La Nación/ GDA)