El Mundial de desayunos de Ibai Llanos inició el 18 de agosto y, tras varias semanas de votaciones, sus finalistas han sido anunciados. Perú, representado por el pan con chicharrón y los tamales, se enfrentará a Venezuela, que competirá con sus famosas arepas. Y en esta nota te contamos desde cuándo y cómo podrás dar tu apoyo.

El domingo 7 de septiembre, al promediar el mediodía en hora peruana, Ibai Llanos publicó en sus principales plataformas los resultados de la etapa semifinal. En total fueron poco más de 28 millones de votos los que lograron los 4 países finalistas; sin embargo, fue Perú el que más votaciones movilizó, con cerca de 10 millones de votos entre TikTok, Instagram y YouTube.

Si quieres continuar apoyando al Perú en el Mundial de desayunos, deberás estar atento a la siguiente fecha, horarios y pasos.

¿Cómo votar en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos?

La final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos comenzará este lunes 7 de septiembre, cuando Ibai Llanos anuncie las indicaciones respectivas.

“Esto está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela”, dijo el ‘streamer’ en su más reciente video. “Lo único que sé es que los dos países son increíblemente buenos”, continuó el español.

Ibai Llanos informó que este lunes 8 de septiembre a las 19 horas de España dará los detalles para la gran final. Para votar, deberás estar atento a estos horarios:

Perú: 12 horas.

Venezuela: 13 horas.

Los votos comenzarán cuando Ibai Llanos haga el post donde se hará el conteo de ‘likes’. De esta manera, habrá que darle ‘me gusta’ al comentario con el nombre del país que desees apoyar, ya sea Perú o Venezuela.