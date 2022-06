De la tierra donde se filmó la taquillera El Señor de los Anillos llegan una serie de vinos seleccionados especialmente para nuestro país. Nueva Zelanda, el archipiélago oceánico cuyos impresionantes paisajes acompañaron a Frodo en su épico recorrido, en la actualidad resalta a nivel mundial tanto en la producción como el consumo de vinos y destaca, especialmente, por sus vinos premium. Fue en este contexto que Basil Mischefski, un neozelandés establecido en Perú, se preguntó: ¿Por qué traer un pedacito de Nueva Zelanda? Así nació Kiwine, una importadora y distribuidora de los vinos más representativos de su país.

Marlborough, en la isla sur, es una de las zonas más destacadas por su producción de Sauvignon Blanc en Nueva Zelanda. / Kiwine

Nueva Zelanda cuenta con bodegas familiares cuyo trabajo se hereda de generación en generación y la tecnología se va implementando con los años sin perder el toque familiar. “Hay locales donde la enóloga es la hija o el hijo se encarga de la parte comercial”, nos cuenta Mirtha Noceda, sommelier de Kiwine, sobre esta economía alrededor del vino en el archipiélago oceánico. Todo alrededor de Nueva Zelanda es mar, el clima, las temperaturas, sus características geográficas juegan un papel fundamental que impacta en las uvas y las hace excepcionales para la elaboración de vinos.

Kiwine en Perú

“Una de las primeras bodegas que trajo Kiwine es la Forrest, bastante particular en el sentido que los propietarios son doctores por eso tiene una línea de vinos que se llaman The Doctors’. Ellos dejaron la medicina y prefirieron dedicarse al desarrollo del vino. Es una bodega muy premiada no solo en Nueva Zelanda, sino también en Europa y Estados Unidos. El Sauvignon Blanc realmente me cautivó por sus características sobresalientes de acidez amplia, refrescante, diferente a las que puedas encontrar”, destaca Noceda.

Nueva Zelanda ocupa el quinto puesto en el rango mundial de mejores países vinícolas. Es el primer país no europeo en obtener dicha clasificación. / Kiwine

Kiwine tiene alrededor de 20 etiquetas en nuestro país y se encuentran en los principales restaurantes como Central, Astrid & Gastón, El Mercado, Rafael, Alfresco, Cala, Maido y Hotel B; así como en su página web.

La segunda bodega que representaron fue Astrolabe: “Es como subirte a un Ferrari”, compara la experta. Otra de las bodegas de Nueva Zelanda cuyas botellas encontramos en la oferta de Kiwine, es Saint Clair, pioneros en la viticultura en Marlborough desde 1978. Es la primera compañía de vino de Nueva Zelanda en ganar medallas internacionales para sus uvas Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Y, recientemente, se integró a Kiwine la bodega Blank Canvas, que se caracteriza por su originalidad e irreverencia frente a la tradición.

/ Kiwine

El Sauvignon Blanc del sur

Nueva Zelanda se divide en la isla norte y la isla sur, esta última es la principal zona de cultivo de vinos, especialmente en Marlborough donde destacan por su Sauvignon Blanc. Aunque manejan Chardonnay, Malbec, Merlot y muchas más variedades, sus dos fortalezas son el Sauvignon Blanc y el Pinot Noir, nos informa Noceda. Y, si bien Nueva Zelanda no produce ni el 2% de la producción mundial de Sauvignon Blanc, es considerada su capital por excelencia: “¿Por qué te ofrecería un Sauvignon Blanc y te diría que apuestes por este de Nueva Zelanda habiendo en el mercado tantos vinos locales extraordinarios de países como Chile, Francia, Argentina? Hay que reconocer un Sauvignon Blanc en una copa, es increíble, muy floral, se complementa con el toque cítrico y una acidez jugosa que puedes casi llegar a morder”, recalca la sommelier.

/ Kiwine

Maridajes con comida peruana

Explica Noceda que Kiwine ofrece toda clase de vinos ideales para conjugar con una gastronomía muy amplia de platos fríos, charcutería, pastas, platos a base de carnes rojas y más. Por ejemplo, un vino blanco puede maridar perfectamente con el más clásico de nuestros platos: el ceviche. “Para mí es una fusión que camina bastante bien, hablamos de un ceviche o tiradito sin muchos elementos, lo más tradicional, creo que es un complemento ideal. Si nos queremos poner sofisticados unas conchas de abanico son una opción interesante”. O con comida nikkei.

/ Kiwine

Por otro lado, los vinos rosados funcionan como un comodín: “Son bastante nobles porque si tienen un menú variado a veces un solo vino es muy complejo, el rosado es ese vino amable que se adapta por las cualidades que tiene entre acidez y frescura. Este es un blend de Pinot Noir con Malbec, con una nota cítrica, mucha frutilla, fresa, interesante, con una acidez característica de esa zona de Nueva Zelanda”. El vino rosado también calza muy bien con un pollo a la brasa o platos de chifa como un chaufa de chancho, tallarín saltado, kam lu wantan, salsa de tamarindo. “Es como poner la cereza sobre el pastel”, indica la experta. “Es una buena opción para quienes quieren aventurarse”.

En cuanto a los tintos la línea Block que pertenece a la bodega Saint Clair es galardonada y sus vinos provienen de Gimblett Gravels, una zona de Nueva Zelanda muy pequeña y exclusiva. La línea Reserva tiene un nivel de categoría premium. “¿Por qué no preparar un estofado de carne acompañado de una copa de Merlot?”, recomienda Noceda. El Cabernet funciona también con la comida criolla como un lomo saltado, uno de los platos más queridos por los peruanos.

En la página web de Kiwine se encuentra el detalle de toda la oferta que ofrece esta distribuidora en el país y la información de las bodegas Saint Clair, Forrest y Astrolabe. Además, se puede pedir los vinos que desee a través de su plataforma de compras. Si estás en búsqueda de nuevas aventuras por territorios poco explorados y sabores de otros continentes, los vinos de Kiwine serán una opción exclusiva y seleccionada con la confianza de los expertos.

Kiwine proviene de la unión de ‘kiwi’, una pequeña ave endémica de Nueva Zelanda y el apodo de los habitantes de Nueva Zelanda. ‘Wine’, vino en inglés

