The University of Arizona (UA) es una de las más reconocidas internacionalmente, se ubica en el top 100 del ranking mundial de CWUR. Trabaja de la mano de la NASA en misiones de exploración espacial y entre sus graduados y docentes figuran cinco ganadores del Premio Nobel de Física y Economía.

En el 2019, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) firmó un acuerdo que permitirá que sus alumnos estudien en la UA y accedan así a una educación de clase mundial. Gracias a este acuerdo, podrán obtener hasta tres grados académicos (bachiller de la UPC, bachiller y maestría de la UA) en cinco años de estudios para las facultades de Arquitectura, Comunicaciones, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Negocios y Sistemas de Información, y sin necesidad de salir del Perú.

Además de obtener una educación de calidad, este programa requiere una inversión mucho menor que la que necesitarían los alumnos si estudiaran de forma presencial en los Estados Unidos. “Todos los cursos se realizarán en Perú, pero siempre fomentando la movilidad. Gracias a este convenio, estamos logrando una educación accesible y de calidad reconocida a nivel mundial.”, señaló Edward Roekaert, rector de la UPC.

Grandes oportunidades

Actualmente, el programa cuenta con más de 400 alumnos, quienes no solo tienen la oportunidad de ampliar su red de contactos internacionales, sino que también pueden vivir una experiencia internacional con docentes y estudiantes de The University of Arizona. Además, el programa permite estudiar de forma bilingüe desde el tercer año de haber ingresado o de haber iniciado la universidad y brinda facilidades para estudiar en el campus de la UA a partir del cuarto año de estudios, permitiendo que completen su experiencia de estudios internacionales viviendo y conociendo las instalaciones de la UA.

Los alumnos que formen parte de este programa en el Perú tendrán acceso a los beneficios de un alumno regular de The University of Arizona: podrán acceder a la biblioteca digital de la UA, la bolsa de trabajo e inclusive podrán participar en la ceremonia de graduación. Adicionalmente, la formación recibida en la UPC será la misma que reciben los estudiantes en Arizona.

The University of Arizona

La UA es una reconocida institución de educación superior de los Estados Unidos que se encuentra situada en Tucson, Arizona. Fundada en 1885, pertenece a la Asociación Americana de Universidades, la cual agrupa a 62 casas de estudios superiores de los Estados Unidos, como Harvard, MIT, Stanford y Cornell, entre otras, que se destacan como las mejores del mundo.

Para más información sobre este programa académico, ingresa aquí o envía un correo electrónico a arizona@upc.edu.pe

