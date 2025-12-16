La sostenibilidad se ha vuelto una competencia esencial de cara al desarrollo de las empresas y, por ende, del país. Por eso, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) viene consolidando un portafolio de iniciativas que combinan impacto social, formación práctica y articulación con aliados estratégicos del sector privado, público y organizaciones sin fines de lucro, con la finalidad de contribuir en la solución de los desafíos más urgentes del país, además de formar profesionales competentes y comprometidos.

Desde Laureate Perú, grupo educativo al que pertenece la UPC, se impulsan colaboraciones con el objetivo de que la educación sea una herramienta de transformación y movilidad social en el país.

“En la UPC reconocemos que las alianzas con el sector privado, el sector público y las organizaciones sin fines de lucro son claves para potenciar nuestro aporte en el desarrollo sostenible del país. Estas colaboraciones nos permiten integrar a nuestros estudiantes en experiencias que fortalecen sus competencias y amplían su mirada sobre los desafíos actuales. Al unir esfuerzos generamos un impacto que trasciende el aula y contribuye al desarrollo de iniciativas que aportan valor a nuestra sociedad”, señala Marizola Fontana Roos, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social UPC.

Programas que hacen la diferencia

En la UPC, la sostenibilidad no solo orienta las acciones de vinculación con la comunidad: es una competencia que los estudiantes desarrollan a lo largo de sus cursos y mallas académicas. Este enfoque formativo les permite aplicar criterios sostenibles en proyectos reales y, además, les ofrece una ventaja competitiva cada vez más valorada por el mercado laboral. Tres de los programas que impulsa la Universidad muestran cómo la articulación entre formación práctica, voluntariado académico y alianzas estratégicas puede generar impacto en ámbitos como la salud infantil, la capacitación docente y el fortalecimiento comunitario.

Campaña preventiva de salud organizada en el marco del programa Bienestar para Todos. / UPC

1. Salud integral en el Puericultorio Pérez Araníbar. En alianza con la Beneficencia de Lima, la UPC despliega un programa de salud preventiva y bienestar que beneficia directamente a los residentes del Puericultorio Pérez Araníbar. Entre 2024 y 2025, estudiantes y docentes de cinco carreras de la facultad de Ciencias de la Salud han realizado intervenciones médicas preventivas y talleres educativos a más de 125 menores, además de capacitar a 51 cuidadores. Esta intervención multidisciplinaria no sólo garantiza un seguimiento clínico personalizado para los niños, sino que consolida la formación profesional de los alumnos mediante un voluntariado de alto impacto social.

2. Beca Docente: 250 mil oportunidades para el magisterio. La UPC, en colaboración con la Fundación Romero y el Ministerio de Educación, actúa como garante académico de un masivo programa que otorga 250.000 becas a profesores de colegios públicos. Estas capacitaciones gratuitas en habilidades digitales y socioemocionales son certificadas por la universidad y válidas para el ascenso en el escalafón magisterial. De esta forma, la institución elimina barreras económicas y geográficas, impulsando la profesionalización y la calidad educativa en todo el país.

Presentación de proyectos a cargo de las lideresas del programa Ollas que Desarrollan / UPC

3. “Ollas que Desarrollan”: Del asistencialismo al emprendimiento. Como socio académico de la iniciativa liderada por Alicorp y Perú Pendiente, la UPC trabaja para transformar las ollas comunes en organizaciones autosostenibles. Desde 2023, el programa ha impactado en cerca de 90 ollas comunes, capacitando a sus lideresas en gestión financiera, nutrición y prevención de anemia. A través de mentorías y talleres interdisciplinarios, los estudiantes brindan herramientas clave para que estas organizaciones logren autonomía económica y mejoren la calidad de vida en sus comunidades.

El impacto social de la Universidad crece también junto a otras alianzas estratégicas, como la colaboración con la Fundación BIK, para promover una cultura de paz y bondad en las escuelas,y el programa ¡EPA! junto al movimiento empresarial Es Hoy, diseñados para cerrar brechas de educación básica en adultos.

Este ecosistema de responsabilidad social conecta a los estudiantes con desafíos reales, fortaleciendo competencias críticas como el liderazgo y la visión sostenible que hoy demanda el mercado laboral. Al articular esfuerzos con los sectores público y privado, la UPC no solo garantiza una experiencia educativa práctica, sino que reafirma que la educación con propósito es el motor más eficiente para construir un país más equitativo.

Reportaje publicitario