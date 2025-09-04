¿Cuándo se celebra The International 2025 en Dota 2?

El torneo de esports The International 2025 se celebrará en Hamburgo del 4 al 14 de septiembre. Arrancará con la fase de grupos, The Road to The International, en la que dieciséis equipos competirán en un formato de sistema suizo por ocho plazas en la fase final de la competición.

Durante los tres primeros días, todos los participantes disputarán partidos de hasta dos victorias contra rivales con la misma puntuación. Las tres primeras escuadras que consigan cuatro victorias se clasificarán automáticamente para la prueba principal de The International 2025, mientras que los tres equipos que sufran cuatro derrotas quedarán eliminados del torneo.

Las diez escuadras restantes entrarán en una Ronda de Eliminación, en la que los enfrentamientos se basarán en los emparejamientos por récord (3-2 contra 2-3). Cada uno de los cinco partidos de esta fase será eliminatorio, sólo los ganadores pasarán a la repesca.

La eliminatoria Internacional 2025 se disputará del 11 al 14 de septiembre en un formato clásico de doble eliminación. Todas las partidas se jugarán al mejor de 3 (Bo3), excepto la gran final, que ofrecerá a los aficionados a los deportes electrónicos un emocionante enfrentamiento al mejor de 5 (Bo5).

Bolsa de premios de The International 2025

Para las competiciones de The International, los organizadores ofrecen un sistema de premios híbrido. La bolsa de premios base del torneo The International 2025 es de $1.600.000 USD.

La segunda parte de la recompensa de The International 2025 se forma deduciendo el 30% de los kits de apoyo a los equipos y los costes del estudio de retransmisión. Dos días antes del torneo, esta parte de la bolsa de premios alcanzó los $750.000, con lo que la bolsa total de premios asciende a $2.350.000. Los organizadores anunciarán la cantidad exacta el último día del evento. Por cierto, esta es una gran oportunidad para apostar por que la bolsa de premios de The International 2025 supere los $3 millones. Por ejemplo, el año pasado The International 2024 contó con una recompensa de $2.776.566, ¡la menor desde 2012!

Participantes de The International 2025.

El 15 de mayo, los organizadores repartieron invitaciones para el torneo a ocho equipos:

Team Liquid

PARIVISION

BetBoom Team

Team Tidebound

Yakutou Brothers (en lugar de Gaimin Gladiators)

Team Spirit

Team Falcons

Tundra Esports

A finales de agosto, debido a un conflicto entre los jugadores y la organización, los Gaimin Gladiators se retiraron del torneo y fueron sustituidos por el equipo chino Yakutou Brothers.

Los ocho participantes restantes se determinaron en eliminatorias cerradas a principios de verano:

NAVI

Nigma Galaxy

Aurora Gaming

Team Nemesis

BOOM Esports

Xtreme Gaming

Wildcard

HEROIC

HEROIC cuenta con el único jugador peruano en la competición: Elvis “Scofield” Peña. No te pierdas la oportunidad de animar a tu estrella local de los deportes electrónicos en el mayor evento de Dota 2 del año.

Los favoritos de The International 2025

Varios equipos se enfrentaron a problemas de salud de sus jugadores y de visados. Hasta el último momento, no estaba claro si Larl, de Team Spirit, se recuperaría a tiempo, si ATF, de Team Falcons, conseguiría su visado o si kiyotaka, de Aurora Gaming, alcanzaría su vuelo a Hamburgo.

Todo esto hace que la predicción de los principales aspirantes a la victoria en The International 2025 sea aún más intrigante. Según la mayoría de los expertos, los tres principales favoritos en la carrera por la Égida de los Campeones son:

Team Spirit: los principales favoritos, tras haber ganado la DreamLeague Season 25 y la Esports World Cup 2025. Los bicampeones Yatoro, Collapse y Miposhka están ansiosos por levantar su tercer trofeo TI. PARIVISION: líderes de la temporada actual que impresionan por su rendimiento constante. También conocen la fórmula de la victoria contra squads de elite, tras haber derrotado a Team Spirit en la final de ESL One Raleigh 2025. Team Liquid: los vigentes campeones de The International 2024 empezaron el torneo del año pasado como los menos favoritos. Aun así, ganaron las cuatro partidas de desempate sin perder ni una sola partida y eliminaron a todos los favoritos por el camino.