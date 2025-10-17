Desde Wuhu, el corazón tecnológico de China, Chery vuelve a desafiar los límites de la industria automotriz con el evento Brand User Summit 2025, un encuentro global donde la marca demuestra por qué hoy es sinónimo de tecnología, innovación y visión de futuro. Durante cinco días, ingenieros, especialistas y usuarios de distintas partes del mundo descubren cómo Chery transforma la movilidad en una experiencia inteligente, conectada y sostenible.

El gran protagonista de esta edición es AiMOGA, el robot desarrollado por Chery que simboliza la fusión entre la ingeniería automotriz y la robótica moderna. AiMOGA puede reconocer su entorno, desplazarse de manera autónoma e interactuar con las personas. Durante el evento actúa como guía, ofreciendo una experiencia inmersiva que demuestra cómo la tecnología puede integrarse naturalmente en la vida cotidiana, con la misma precisión y seguridad que un vehículo de la marca.

El Brand User Summit 2025 también incluye desafíos de conducción extrema que ponen a prueba el rendimiento y la inteligencia de los vehículos Chery. En el All-Terrain Test Drive Challenge, los modelos TIGGO y la pickup HIMLA enfrentan terrenos difíciles que exigen potencia, tracción y control. En el Black-Box Parking Challenge, los autos se estacionan con vidrios y espejos cubiertos, confiando solo en su sistema de asistencia de visión 540° + APA. Estas demostraciones evidencian cómo la tecnología de Chery está diseñada para un solo propósito: hacer que la seguridad y la confianza estén al alcance de cada conductor.

El evento también presenta el ecosistema inteligente de productos Chery, bajo el concepto “In Somewhere, For Somewhere, Be Someone”. Se trata de una colección de soluciones que llevan la innovación más allá de un vehículol: artículos para el hogar, viajes y aventura familiar, todos conectados entre sí. Entre ellos destaca el sistema T-Box, que permite controlar y diagnosticar el vehículo desde una aplicación móvil, integrando la movilidad al estilo de vida moderno.

Además, Chery presenta su tecnología Super Hybrid (CSH), que combina eficiencia energética, potencia y confort acústico, demostrando que la sostenibilidad puede ir de la mano con el desempeño. La compañía también reafirma su alianza con UNICEF y otras organizaciones internacionales para impulsar proyectos de protección ambiental y responsabilidad social.

El Chery Brand User Summit 2025 consolida a la marca como uno de los principales referentes de innovación global, donde la tecnología, la sostenibilidad y la experiencia humana se unen para marcar el camino hacia una movilidad más inteligente y responsable.

Chery es una compañía global de movilidad con más de 27 años de historia y presencia en más de 80 países. Con una comunidad de más de 17 millones de usuarios, la marca se ha convertido en un referente de innovación, diseño y tecnología, con el propósito de crear soluciones que conecten a las personas con un futuro más eficiente, seguro y humano.

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios a nivel nacional que garantiza atención comercial y postventa en las principales ciudades del país, ofreciendo a sus clientes asesoría personalizada, disponibilidad de repuestos originales y servicios de mantenimiento especializado.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

