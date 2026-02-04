Claro Perú se consolidó como la empresa líder en velocidad promedio de descarga de internet móvil 4G durante todo el 2025, según los datos de la herramienta digital “Checa tu internet móvil” del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Durante todos los meses del 2025, la compañía lideró este indicador a nivel nacional, alcanzando una velocidad promedio de descarga de internet móvil 4G de 12.64 Mbps conforme fue anunciado por OSIPTEL1, lo que refleja su compromiso por brindar una experiencia de conectividad para millones de usuarios en el país.

Este liderazgo en velocidad de descarga permite a los clientes de Claro Perú disfrutar la descarga de contenidos como videos, música, aplicaciones y archivos.

De esta manera, Claro Perú reafirma su propósito de transformar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, acercando tecnología de última generación y conectividad de alta calidad para seguir conectando a más personas, negocios y comunidades en todo el Perú.

Fuente: https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/.

Reportaje publicitario