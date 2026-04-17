En un contexto en el que el mercado automotor mantiene un crecimiento sostenido, contar con campañas comerciales resulta fundamental para quienes evalúan adquirir un vehículo nuevo. En ese escenario, Peugeot continúa desarrollando su “Gran Venta” como una alternativa vigente para acceder a su portafolio con condiciones más accesibles.

La campaña reúne diversos incentivos orientados a facilitar la decisión de compra, principalmente a través del financiamiento a través de su socio estratégico Santander Consumer. “Hemos decidido ampliar la vigencia de nuestra campaña ‘Gran Venta’ para que más personas puedan acceder a estas condiciones y evaluar su compra con mayor tranquilidad. Es una campaña que reúne beneficios concretos”, señaló Paolo Nava, Brand Manager de Peugeot Perú.

FINANCIAMIENTO FLEXIBLE

Uno de los ejes de esta campaña es el financiamiento como herramienta de acceso. En esa línea, la marca incorpora esquemas como el plan 50/50, que permite pagar el 50% del valor del vehículo y diferir el saldo restante hasta el 2027.

“Es la primera vez que se lanza este tipo de tasa mediante el plan 50-50 para nuestra Pick-up. El día de hoy pagas el 50% de la unidad y el próximo año, en el 2027, la otra parte sin intereses”, explicó Sandra Rivera, subgerente de marketing de Peugeot.

Este modelo se refleja en la Peugeot Landtrek, y permite adquirirla a una tasa de interés del 0%. Pensada tanto para el trabajo como para el uso personal, la pick-up combina desempeño y versatilidad, con un motor turbodiésel de 150 HP y 350 Nm de torque, tracción 4x4 y una capacidad de carga superior a una tonelada.

Además, se suma un equipamiento orientado a la experiencia y la seguridad, con elementos como el i-Cockpit®, pantalla de 10”, cámara 360° y sistemas de asistencia que refuerzan su desempeño en distintos entornos.

PROPUESTAS PARA DISTINTOS PERFILES

La campaña también integra a las SUVs Peugeot 2008 y Peugeot 3008, que cuentan con una Tasa Efectiva Anual desde 3.99% con el plan 50/50, dos años de mantenimiento sin costo y beneficios adicionales como S/1,000 en combustible en alianza con Primax para versiones específicas.

A este portafolio se suma la Peugeot Partner, un vehículo ideal para el segmento comercial, que también cuenta con opciones como el plan 50/50 y tasas desde 0% de interés, ampliando la propuesta hacia emprendedores y empresas.

“Estamos enfocados en el cliente SUV —principalmente entre 30 y 55 años— y en nuestra pick-up, que responde tanto a necesidades empresariales como de uso cotidiano. Hoy vemos consumidores que buscan adquirir SUVs o vehículos de trabajo como la Landtrek y la Partner, pero sin comprometer su liquidez. Por eso, ofrecemos alternativas de financiamiento que les permiten acceder a estos modelos manteniendo capital disponible”, detalló Rivera.

Además, todo el portafolio de la marca cuenta con una garantía de 5 años o 150,000 kilómetros, lo que refuerza la confianza y el respaldo en la decisión de compra.

De esta manera, la “Gran Venta” de Peugeot se presenta como una oportunidad que combina producto, financiamiento y beneficios para distintos perfiles de cliente. Conoce más sobre esta campaña y sus condiciones a través de www.peugeot-peru.com.

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