Es complicado para muchas personas tener el hábito de ahorrar. Siempre aparecen gastos de último momento o excusas para no ser más ordenado con el dinero. Solemos no preocupamos mucho sobre el futuro y no pensamos que cualquier día podríamos no estar más con nuestra familia. Con la pandemia de la COVID-19, sin embargo, hemos visto cómo en unos meses estas formas de pensar han cambiado. El impacto en la economía y en la salud de los peruanos ha hecho que las personas se preocupen más por estar protegidas.

“Las personas se sienten más vulnerables. Han puesto la salud en primer lugar, todos queremos cuidarla. Nos preocupa dejar desamparadas a nuestras familias si nos pasa algo”, señala Silvia Aguilar, gerente de Vida Individual y Pensiones de Pacífico Seguros. El desempleo también es otra de las preocupaciones más recurrentes de los peruanos ante un panorama en el que 2.7 millones de personas perdieron sus trabajos en junio, según reportes de INEI.

Un fondo de emergencia

En este escenario, los ahorros nos pueden ayudar a enfrentar situaciones no previstas. En los primeros meses de la cuarentena nacional, en los que 2 de cada 5 hogares dejaron de recibir ingresos, los ahorros fueron el soporte de un 22% de peruanos que dejaron de trabajar, según un informe realizado por Ipsos. Por eso hoy los seguros de vida tienen este componente de ahorro. Por un lado, evitan que nuestra familia quede desamparada si es que algún día no estamos más con ellos y, a la vez, el dinero que aportamos en la prima de cada mes se rentabiliza.

Con las necesidades de los usuarios cambiando constantemente, empresas como Pacífico Seguros han desarrollado seguros de vida de pago recurrente que permiten ahorrar, velar por la educación de los hijos y sacar adelante emprendimientos personales. “Buscamos proteger lo que más quieren los peruanos para que logren sus metas”, afirma Aguilar, quien además destaca la versatilidad de sus propuestas: Vida Inversión, Vida Devolución y Fondo Universitario, alternativas se adaptan a los intereses y el perfil de riesgo de cada persona. Conoce cuál es la alternativa ideal para ti:

