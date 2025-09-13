La fondista peruana Zaida Ramos, orgullo de Huancavelica, será una de las representantes nacionales en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, donde competirá en la prueba de maratón el próximo 14 de setiembre.

Originaria del distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, Ramos ha forjado una carrera marcada por constancia y disciplina, consolidándose como referente del atletismo de fondo. Cada participación internacional le ha permitido dejar en alto el nombre del Perú y fortalecer su preparación de cara a desafíos de nivel mundial.

Su clasificación a Tokio llega tras una racha de resultados notables. En mayo de este año registró un récord nacional en la Media Maratón de Lima con 1 h 10 m 5 s, y en julio consiguió el 5.º lugar en la Media Maratón de Bogotá, convirtiéndose en la mejor latinoamericana de la competencia. A estas victorias se suman actuaciones destacadas como la Maratón Internacional de los Andes 2023, la Media Maratón de Buenos Aires 2024 y el Mundial de Budapest, donde cerró la maratón con un tiempo de 2 h 36 m 23 s.

Con la mirada puesta en Tokio, su viaje está previsto entre el 8 y 9 de setiembre, periodo en el que se incorporará a la concentración oficial para ultimar detalles de su preparación. Ramos llega motivada por superar su registro anterior en un Mundial y alcanzar un nuevo récord personal.

“Correr por el Perú siempre es un honor y una enorme responsabilidad. Cada kilómetro representa la lucha, la esperanza y la fortaleza de mi tierra. En Tokio dejaré el corazón en la pista, convencida de que con disciplina, esfuerzo y fe no existen límites. Agradezco profundamente a la empresa Kallpa por su respaldo. Somos energía. Somos imparables”, afirmó la atleta, quien se perfila como una de las cartas más sólidas del equipo nacional.

La participación de Zaida Ramos simboliza no solo la determinación de una corredora de élite, sino también la esperanza de todo un país que seguirá de cerca su desempeño en Tokio.