Niño con cáncer terminal cumplió sueño de ser bombero

El pequeño Rylee Sostre tiene ocho años y lucha contra el cáncer. Su mayor sueño era ser bombero, al menos por un día, y gracias a una compañía estadounidense pudo cumplirlo. En Facebook se compartió su sueño.

Este joven tiene cáncer al cerebro lo que le genera convulsiones y problemas respiratorios. En el video de Facebook se aprecia que el niño al conocer los bomberos no deja de sonreír.

"Fue asombroso ver a los bomberos en un auto al frente de mi casa", dijo Rylee en el video de Facebook. El pequeño fue vestido como bombero y también juramentó en la compañía junto al comandante del lugar.

Tal como se aprecia en la reproducción de Facebook, el niño revisó los equipos de los bomberos y fue sorprendido con una fiesta con pizza.

"Yo no puedo imaginar lo que él y su familia ha tenido que pasar. Estas cosas hacen que tú cambies de perspectiva", dijo el comandante del departamento de bomberos, John Quatiere en el video de Facebook.

El pequeño dijo a los bomberos que ahora ellos forman parte de su familia. "Ellos son más amigos que lo que nunca he tenido", añadió en la grabación de Facebook compartida por la página "Now This".

El video fue subido el 10 de octubre en Facebook y hasta la fecha cuenta con más de 128 mil reproducciones. Además, ha logrado conmover a miles de cibernautas.