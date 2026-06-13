Por Redacción EC

El público y seguidores están a la expectativa y aumenta el suspenso para conocer a los ganadores. La recta final de ‘La granja VIP Perú’ se acerca y la tensión dentro del reality alcanza niveles nunca antes vistos. Después de varias semanas marcadas por estrategias calculadas, alianzas inesperadas, intensos enfrentamientos y sorpresivas eliminaciones, los concursantes encaran los desafíos decisivos que definirán su destino en la competencia. Con el premio cada vez más cerca, cualquier error podría resultar determinante. Asimismo, mientras los participantes ponen a prueba su resistencia, habilidad y capacidad para superar la presión, la incertidumbre crece entre los seguidores del programa, que esperan con expectativa descubrir quién logrará imponerse en esta etapa crucial y quedarse con la ansiada victoria.