El público y seguidores están a la expectativa y aumenta el suspenso para conocer a los ganadores. La recta final de ‘La granja VIP Perú’ se acerca y la tensión dentro del reality alcanza niveles nunca antes vistos. Después de varias semanas marcadas por estrategias calculadas, alianzas inesperadas, intensos enfrentamientos y sorpresivas eliminaciones, los concursantes encaran los desafíos decisivos que definirán su destino en la competencia. Con el premio cada vez más cerca, cualquier error podría resultar determinante. Asimismo, mientras los participantes ponen a prueba su resistencia, habilidad y capacidad para superar la presión, la incertidumbre crece entre los seguidores del programa, que esperan con expectativa descubrir quién logrará imponerse en esta etapa crucial y quedarse con la ansiada victoria.

Conoce cuándo será la gran final y qué se verá en está gran final que tiene tensionados a los participantes

La gran final del programa ‘La granja VIP Perú’ será este sábado 13 de junio y podrá seguirse desde las 8:00 p. m. por la señal de Panamericana Televisión. No obstante, antes de llegar a esa esperada noche, los competidores tendrán que afrontar una serie de exigentes desafíos que serán determinantes para definir quiénes avanzarán hasta la instancia decisiva. Por otro lado, durante una transmisión en vivo, Ethel Pozo reveló que los seis participantes restantes deberán medirse en diversas pruebas de estrategia y resistencia a lo largo de la semana. Después de varias semanas entre conflictos, alianzas, estrategias y enfrentamientos entre el Team Víboras y el Team Real, seis participantes llegan a la gran final: Paul Michael, Gabriela Herrera, Mónica Torres, ‘Cri Cri’, Pamela López, y Shirley Arica

¿Cómo llegaron los participantes a la gran final después de tanto lidiar por semanas en el programa?

Asimismo, la carrera hacia el título ya comenzó a tomar forma el pasado lunes 8 de junio, cuando Paul Michael consiguió superar el reto correspondiente y se convirtió en el primer clasificado a la final del reality. Mientras que el martes 9 de junio con un intenso careo que tuvo como objetivo definir al primer sentenciado de la semana. Tras la confrontación, ‘Cri Cri’ quedó en la zona de riesgo y pasó a depender de los próximos resultados para mantenerse en carrera. Un día después, el miércoles 10 de junio, los concursantes afrontaron una nueva prueba decisiva que entregaba un cupo directo a la final. Mónica Torres se impuso y aseguró su presencia en la última etapa del reality como segunda finalista. La tensión no se detuvo, ya que el jueves 11 de junio se programó otro careo para elegir a un nuevo nominado. Así el viernes 12 de junio se completó el grupo que se mantienen en competencia.

Conoce cómo votar para apoyar a los participantes disponibles en esta gran final de ‘La granja VIP Perú’

Las votaciones para respaldar a los participantes ya están disponibles y seguirán abiertas hasta el momento de la gran final. Los seguidores pueden apoyar a sus concursantes preferidos a través de la plataforma oficial del programa, donde se ofrecen distintas alternativas de participación. Entre las opciones habilitadas se encuentra la modalidad Peón, que permite emitir 10 votos sin costo. También está disponible la categoría Granjero, que otorga 100 votos por un pago de S/4,99, mientras que la modalidad Capataz ofrece un paquete especial de apoyo valorizado en S/10. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de ‘La granja VIP Perú’, crear una cuenta en caso de no tener una registrada, acceder con sus datos personales y elegir al competidor que desean respaldar. Cada voto podría resultar decisivo en esta recta final. El apoyo acumulado a lo largo de la semana será clave para determinar quiénes logran mantenerse en la competencia y quién terminará alzándose como el gran vencedor de la primera temporada del reality.

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