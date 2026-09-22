La selección peruana volverá a tener acción internacional y afrontará un nuevo desafío en su proceso rumbo al próximo ciclo mundialista. El equipo dirigido por Mano Menezes se medirá con Estados Unidos este sábado 26 de septiembre, en un encuentro que se disputará en Orlando, Florida. El compromiso forma parte de la serie de amistosos que la ‘Bicolor’ tiene programados durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, una etapa en la que el entrenador brasileño continúa evaluando alternativas y buscando darle una identidad a su equipo. El duelo también marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto estadounidense después de su participación en el Mundial 2026.

Perú vuelve a escena internacional

El combinado nacional peruano tendrá nuevamente una oportunidad para probar a sus futbolistas frente a un rival de alta exigencia. La convocatoria elaborada por Menezes reúne a 26 jugadores para esta serie de compromisos, entre ellos nombres como Gianluca Lapadula, Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún.

Para Estados Unidos, el encuentro también representa el comienzo de un nuevo periodo. Mauricio Pochettino afrontará esta etapa con una nómina que combina jugadores con experiencia internacional y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el seleccionado absoluto. La convocatoria estadounidense incluye 13 futbolistas que estuvieron en el plantel del Mundial 2026 y varios elementos que recibieron su primera llamada a la selección mayor.

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

El amistoso internacional se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida. De acuerdo con la programación publicada para el encuentro, el inicio está previsto para las 3:30 p. m. en horario peruano. En Estados Unidos, el pitazo inicial será a las 4:30 p. m. de la costa este.

El recinto estadounidense será escenario de un partido especial para el cuadro local, pues se trata de su primera presentación después de la Copa del Mundo 2026. El Inter&Co Stadium, casa del Orlando City, cuenta con capacidad para 25 mil espectadores y se encuentra en el centro de Orlando.

¿Dónde ver el partido en Perú?

Los hinchas de la selección peruana podrán seguir el encuentro a través de América TV y América Multimedia, que tienen los derechos de transmisión de los amistosos que disputará la ‘Bicolor’ durante esta etapa. La cobertura también contempla las plataformas digitales del grupo.

De esta manera, quienes no puedan acudir al estadio tendrán alternativas para seguir las principales incidencias del duelo. La señal de América Multimedia también tiene previsto transmitir los otros amistosos de Perú programados para este periodo de fechas FIFA.

Un duelo que abre una nueva etapa

El enfrentamiento ante Estados Unidos será el primero de una serie de cuatro partidos que Perú disputará entre septiembre y octubre. Después del compromiso en Orlando, la selección peruana continuará su agenda con encuentros frente a México, Canadá y Colombia, como parte de la preparación de cara al siguiente ciclo internacional.

¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos?

Así, el duelo de este sábado no solo tendrá como atractivo el enfrentamiento entre dos selecciones que vienen de participar en el Mundial 2026, sino que permitirá observar las decisiones de Menezes y los futbolistas que tendrán minutos en esta nueva etapa. El balón comenzará a rodar desde las 3:30 p. m. (hora peruana) y la transmisión podrá seguirse por América Multimedia.