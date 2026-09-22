Por

La selección peruana volverá a tener acción internacional y afrontará un nuevo desafío en su proceso rumbo al próximo ciclo mundialista. El equipo dirigido por Mano Menezes se medirá con Estados Unidos este sábado 26 de septiembre, en un encuentro que se disputará en Orlando, Florida. El compromiso forma parte de la serie de amistosos que la ‘Bicolor’ tiene programados durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, una etapa en la que el entrenador brasileño continúa evaluando alternativas y buscando darle una identidad a su equipo. El duelo también marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto estadounidense después de su participación en el Mundial 2026.