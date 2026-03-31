Por Redacción EC

A medida que se aproxima las Elecciones Generales en el Perú, más de 27 millones de personas se preparan para intervenir en unos comicios que, por primera vez, permitirán elegir de manera conjunta al jefe de Estado, sus vicepresidencias, representantes al Parlamento Andino, además de senadores y diputados. En relación con la máxima autoridad del país, se debe tener presente que, en caso de que ningún postulante supere el 50 % de los votos válidos, se llevará a cabo un balotaje entre los dos candidatos con mayor respaldo, programado para junio. Frente a este panorama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhortó a la ciudadanía a cumplir con su deber cívico de forma informada, recurriendo a fuentes confiables, intercambiando ideas en su entorno cercano o consultando los canales oficiales habilitados. En ese marco, a continuación te explicamos los horarios establecidos para que los peruanos residentes en el exterior puedan emitir su voto.