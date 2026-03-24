¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este miércoles 25 y jueves 26 de marzo se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.

Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.

¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?

De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:

Corte de agua el miércoles 25 DE MARZO:

Distrito: Chaclacayo

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. El Cuadro (calle J, P.J. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)

Sector: 157

Horario: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Distrito: Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Huaycán (zonas K, L, M), UCV 158B-158C, 1600B, 170, 170B y UCV 171D

Sector: 152Horario: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

En paralelo, se llevará a cabo la limpieza de reservorio en las áreas afectadas de A.H. Juan Gonzáles Berrospi (1era etapa), A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B, ubicado en el sector 164, dentro del horario de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

Sumado a ello, también se suspenderá temporalmente el servicio de agua en A.H. Conquistadores, A.H. Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Juan Gonzáles Berrospi (1.ª etapa), A.H. Cerro Candela, por el motivo de rotura de tubería matriz, ubicado en el sector 164, en el horario de 6:10 a. m. a 2:10 p. m.

Distrito: San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de las Mercedes, A.H. Pueblo Libre Ampliación, Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce Segundo, A.H. Santa Rosa del Sauce, AF Brisas Santa Rosa del Sauce, AF 24 de Diciembre Ampliación, A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, Jardines de Santa Clarita (sector CELIMA), A.H. El Paraíso y Agrupación Las Lomas del Sauce

Sector: 406

Horario: De 8:00 a. m. a 11:55 p. m.

Distrito: Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Asoc. Corazón de Jesús (sector 8), Asoc. Bella Unión (anexo 8), Comunidad Campestre de Jicamarca (anexo 8), Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptus, Asoc. Julio César Tello Jicamarca (sector oeste, anexo 8), Asoc. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo, Reservorio R-RAP 06

Sector: 131

Horario: De 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

Además, se realizará la limpieza de reservorio en la urbanización El Golf de Huampaní (segunda etapa), correspondiente al sector 139, en el horario de 2:00 p. m. a 11:50 p. m.

Distrito: Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: P.J. Clorinda Málaga de Prado (A.H. Clorinda Málaga comités 10 y 13)

Sector: 339

Horario: De 12:00 m. a 8:00 p. m.

Distrito: La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Asoc. Vivienda Ventracom (Súper Mz. U1 y U2), Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Asoc. El Cascajal

Sector: 199

Horario: De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

Corte de agua el jueves 26 DE MARZO:

Distrito: Cieneguilla

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: C.P. Tambo Viejo zonas, A,B,C,D,E y F (R-P2: Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Asoc. Viv Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Viv. La Rinconada), R-P3: C.P. Tambo Viejo Zonas G y E.

Sector: 440

Horario: De 8 a. m. a 8 p. m.

Distrito: San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac., Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, Urb.Los Jardines de San Vicente, P.I. Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas Del Sauce, Asoc. De Pobladores El Paraíso de Jicamarca.

Sector: 406 Horario: De 8 a. m. a 11:55 p. m.