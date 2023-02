El futbolista chileno Arturo Vidal se encuentra envuelto en una nueva polémica luego que las cámaras de televisión lo captaran lanzando con furia sus zapatos de fútbol como medida de protesta por la decisión del técnico del Flamengo de mantenerlo en la banca de suplentes durante el encuentro que disputaron contra el Boavista por el Campeonato Carioca.

Tras ello, el deportista realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde dejó abierta la posibilidad de dejar el cuadro brasileño y volver a jugar en su país natal.

“Si Colo-Colo quiere jugar la Libertadores, que vengan a buscarme pronto y nos vamos”, afirmó el futbolista de 37 años que tiene contrato con el Flamengo hasta el próximo mes de diciembre.

Arturo Vidal pide disculpas

El popular ‘Rey’ utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado en el cual se disculpaba con la afición del ‘Mengao’ y reconoció que su temperamento le jugó una mala pasada.

“Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego… Debo aclarar que siempre me ha gustado participar del juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, escribió el chileno en sus redes sociales.

“Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, porque así soy yo. Un guerrero”, finalizó.

Entrenador de Flamengo se pronuncia

El director técnico del Flamengo, Vitor Pereira, indicó que entiende la frustración del deportista por no jugar, pero que espera no se vuelva a repetir.

“Es natural que un jugador esté insatisfecho. Tenemos que tomar decisiones en base a lo que analizamos, las ideas que tenemos y los jugadores más capaces en este momento”, afirmó.

Listos para Mundial de Clubes

A pesar de esta polémica, el deportista chileno fue parte de la delegación del club brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, que viajó a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes.

El Flamengo debutará el próximo martes en las semifinales del Mundial de Clubes cuando en la ciudad de Tánger se enfrente al ganador de la llave entre Wydad Casablanca (MAR) y Al Hilal (KSA), que se enfrentan este sábado 4 de febrero.