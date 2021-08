Los billetes deteriorados, rotos o quemados aún tienen validez y puedes cambiarlos por unos en buen estado según indica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En esta nota te contamos cuáles son los requisitos y características que debe tener un billete para poder ser canjeado y cuáles son los pasos a seguir.

De acuerdo a lo que indica el Banco Central de Reserva del Perú, son tres las características que un billete debe tener para poder canjearlo en cualquier oficina del sistema financiero, es decir, cualquier entidad financiera, así lo señala el sitio web del BCRP.

Para ello, los billetes deben contener, necesariamente, la marca de agua y la tinta que cambia de color. A partir del 1 de enero de 2020, los billetes enteros que se presenten para su canje deberán contener necesariamente el hilo de seguridad.

Requisitos para canjear billetes deteriorados:

Debes tener más de la mitad del billete: El billete debe tener el hilo de seguridad, la marca de agua y la tinta que cambia de color.

El billete debe tener el hilo de seguridad, la marca de agua y la tinta que cambia de color. Tener una de sus series y numeraciones completas: Esto deber ser la horizontal o la vertical.

Esto deber ser la horizontal o la vertical. Tener anverso y reverso: Si el billete está roto, esto debe notarse al menos de la parte que queda de tu billete.

Pero esta medida no es solo para billetes rotos o pedazos de billetes, sino que también es para aquellos que puedan estar pegados con cintas adhesivas, rayados, con sellos, rayados o cualquier otro tipo de deterioro. Pero, si no tiene alguno de estos elementos, lamentablemente no habrá posibilidad de canje.

El Banco Central de Reserva pone en circulación nuevos billetes de S/10 y S/100 dando inicio al lanzamiento de una nueva familia de billetes que incorpora modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad. (Fuente: América TV)