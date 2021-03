Britney Spears es un considerada una de las artistas más multifacéticas de la industrial musical: es cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria. Para muchos, sin lugar a duda, se trata de un verdadero ejemplo de éxito. Sin embargo, en el presente la estadounidense la pasa mal debido a la emisión de ‘Framing Britney’, un polémico documental sobre su vida.

Britney se confesó este martes y anunció que lloró “durante dos semanas” después de conocer la existencia del reciente documental producido por el diario The New York Times. Pese a que no lo ha visto por completo, a la cantante le bastó echarle un vistazo para sentirse mal por lo que se dice en este material audiovisual, aseguró.

“No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. Estas sentidas palabras llegando acompañadas de un video en el que aparece bailando al ritmo de la música de Steven Tyler. “Siempre se ha especulado y se ha juzgado mucho sobre mi vida”, agregó.





¿Qué más dijo Britney Spears sobre el documental que revela pasajes de su vida?

Spears confesó que siempre se sintió vulnerable a lo que puedan decir el resto de personas sobre cómo llevaba su vida :”He estado expuesta actuando delante de tanta gente. Hace falta mucha fuerza para confiar en el universo con vulnerabilidad real porque siempre me he sentido juzgada, insultada y avergonzada por los medios de comunicación. Aún a día de hoy”.

¿Cuál es el contenido del documental que revela pasajes sobre la vida de Britney Spears?

En febrero se lanzó documental que aporta una perspectiva perturbadora de la famosa vida de Spears y del continuo acoso público al que estuvo sometida desde joven con preguntas sobre sus pechos, virginidad y forma de vestir.

Debido a lo explícito del documental, múltiples personajes del mundo musical han manifestado su sorpresa y apoyo a Britney, incluso su ex novio Justin Timberlake.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 2 de "Snowpiercer"